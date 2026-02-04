LA NACION

Horóscopo de Géminis de hoy: miércoles 4 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el miércoles 4 de febrero

Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.

Otras predicciones para hoy

