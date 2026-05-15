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Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 15 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 15 de mayo de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Sepa que será una jornada donde recuperará parte del equilibrio físico y emocional. Prepárese, ya que la Luna le deparará un día de placeres y distensión.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 15 de mayo

  • Amor: Deje de exigirle a su pareja lo que usted no le otorga en el amor. Cambie de actitud y verá que la relación de pareja va a mejorar en poco tiempo.
  • Riqueza: Los negocios no serán su fuerte en esta jornada, consulte a un experto y pídale un consejo. Luego decida el rumbo que va a tomar en su economía.
  • Bienestar: Si necesita relajarse, sepa que el yoga o las caminatas livianas matutinas le brindarán ese alivio que tanto necesita su cuerpo. Hágalo solo o en compañía.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, sepa que le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas.

  • Amor: El planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa.
  • Riqueza: Diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien.
  • Bienestar: Propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comida y bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa trate de medirse con lo que come y toma.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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