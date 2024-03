Escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La fuerza de voluntad y la seguridad en las decisiones, se harán notar en la postura firme de la Rata. Con determinación avanzarás y crearás las condiciones ideales para alcanzar tus metas más elevadas. Reacio a dejar un trabajo a medias, tendrás energía para esmerarte en la labor cotidiana de manera sistemática. Aunque serán muchos los compromisos, las responsabilidades no te pesarán. Vivirás momentos importantes en el terreno personal. Una profunda reflexión te llevará a descubrir y tomar consciencia sobre aquello que te resulte negativo o poco importante. Cambio de actitud que beneficia las relaciones.

Tendencia: novedades alentadoras en temas familiares.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El panorama financiero es positivo, pero las circunstancias exigirán al Búfalo ser más dúctil y escuchar a las personas de confianza que puedan ayudar a elegir correctamente. Será preciso ordenarte, simplificar la vida y concentrarte en lo que es realmente importante. Ganarás en tiempo, rendimiento y productividad. Se verán premiados los esfuerzos, pero convendrá afianzar y asegurar todo asunto que sea inestable o inseguro. Momento importante para la vida afectiva. Te sentirás más tranquilo y lograrás retomar la confianza y la armonía con amigos y en tus relaciones románticas.

Tendencia : propuesta sobre un negocio que trae beneficios.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Las buenas energías que recibirá el Tigre esta semana prometen mejoras en muchos sentidos. La armonía inspirará planes exitosos. Sentirás un incremento de vitalidad que beneficiará al trabajo y los nuevos emprendimientos. El deseo de aprender y el uso de la mente para ir más allá de la realidad te permitirá romper con viejos hábitos de pensamiento. Dejar de lado estructuras o ideas antiguas para buscar un nuevo horizonte vital y espiritual será la consigna en este tiempo liberador. Recibirás muchas satisfacciones: una feliz combinación de circunstancias hará surgir situaciones imprevistas en la vida afectiva.

Tendencia : el éxito dependerá de la constancia.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Más firme y realista, comenzarás un camino de estabilidad en el ámbito profesional y en las actividades que realices. Tus ganancias pueden aumentar. pero deberás ser cauto y no gastar más de lo programado. Cada Gato tendrá la posibilidad de dar luz a un nuevo emprendimiento a largo plazo. Tus proyectos pueden llevar tiempo, pero una vez fijados avanzarán firmemente. Una buena predisposición a los cambios positivos te hará sentir mucho mejor. Las relaciones irán bien siempre y cuando compartan gustos e intereses. Deberás evitar la pérdida de tiempo en asuntos sin importancia o en discusiones estériles.

Tendencia : reservar tiempo para el relax.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La habilidad para incrementar los recursos alcanzará su punto máximo. Esta semana el Dragón estará muy abocado a sus actividades, por lo que deberá realizar ciertos ajustes en los horarios a fin de no agotar las energías. Sentirás mucha satisfacción por la tarea cumplida, pero si el trabajo diario no te permite espacio para la distracción y el relax, habrá que tomar las decisiones necesarias para encontrar un sano equilibrio. En el amor deberás cumplir las promesas que has hecho y recordar que las actitudes atropelladas y cambiantes pueden ocasionar incertidumbre, roces o discusiones.

Tendencia : sueños que se construyen con los pies en la tierra.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La acción perseverante, propia de la naturaleza de la Serpiente, permitirá llevar a buen término tus metas. No te dejes confundir por las dudas ni por las influencias de terceros. Es momento de ampliar tus intereses a través de una tarea nueva o renovando tus actividades. Recibirás una energía estimulante que será el motor hacia nuevos caminos. La influencia del momento te permitirá dominar situaciones nuevas, tomar acciones positivas y enfocarte hacia tus metas. La vida emocional se desarrollará en un ámbito vibrante y dinámico. En el amor encontrarás tu refugio y vivirás momentos de gran comunión en la pareja.

Tendencia : la disciplina y organización serán esenciales para no sobrecargarte.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo contará con un apoyo energético especial que le permitirá superar los propios límites, enfrentar todo tipo de responsabilidades y fortalecer tu autoestima. Sabrás manejarte mejor con los números y obtener saldos favorables. Un período de gran inspiración y lucidez que deberás aprovechar al máximo con buena predisposición y confianza. Tiempo de reflexión y nuevas posturas en cuanto a los afectos. Resurgirán cuestiones del pasado que te pondrán a prueba. La madurez y experiencia adquirida impedirá que tropieces con la misma piedra. Cuestionamientos que exigen cambios importantes en las parejas.

Tendencia : magnetismo y seducción en alza.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Un nuevo punto de partida para la Cabra en cuanto a la forma de pensar, comunicarse e intercambiar ideas. Te convertirás en líder de grupos o equipos de trabajo y te será sencillo manifestar esta faceta. Ocasión de ampliar conocimientos y tener mayor comprensión sobre tu entorno. Tiempo propicio para organizarte y poner orden en la casa, el trabajo y las rutinas diarias. Ciertos cambios se harán imprescindibles para lograr avanzar y triunfar en cada área. En la vida sentimental habrá reencuentros y alegrías. Superarás situaciones críticas y disfrutarás de idílicos momentos de amor.

Tendencia: Contacto con la naturaleza y sus poderes curativos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Gran energía para afrontar los asuntos cotidianos del Mono; pero tendrás que evitar exigirte por demás y controlar la tendencia a hacerte cargo de todo. En algunos temas deberás tener paciencia. Una actitud más introspectiva estimulará la capacidad de focalizar los objetivos. Tendrás facilidad para concentrarte y necesitarás tiempo para cumplir con tus obligaciones. Esta semana será particularmente positiva para todo lo relacionado con el trabajo y la economía familiar. Pero en el amor puede haber roces, incertidumbre o dudas con respecto a lo que deseas. No es momento de tomar decisiones definitivas.

Tendencia : contacto con la naturaleza y sus poderes curativos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Algunos cambios innovadores te llevarán a interesarte con entusiasmo por tu trabajo. Sin embargo, no deberás dejarte encandilar por tentadores proyectos laborales que parecen excelentes, pero que pueden esconder engañosos; observá debajo de la superficie antes de tomar cualquier decisión. El Gallo es extremadamente autoexigente; en esta etapa buscarás más que nunca la perfección en todo. Procurá darle espacio al ocio y el descanso. En las tareas relacionadas con la tierra y el agua encontrarás el alivio a las tensiones, el contacto con lo natural será sanador. En el amor, más sensual de lo habitual, podrás recuperar la pasión.

Tendencia : contarás con los recursos necesarios para darte algún gusto.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El olfato propio del Perro se acentúa, al igual que su poder interno. Deberás seguir tus intuiciones, ya que recibirás una guía interior infalible. Tu situación económica permanecerá bajo control, pero será preciso prestar atención antes de invertir dinero en algún negocio dudoso y no arriesgar en cuestiones especulativas. Favorable para estudiantes, educadores, intelectuales o quienes realicen actividades relacionadas a la comunicación. Excelente momento para el amor. En las parejas establecidas se abrirá el diálogo. Ideal para ahondar en las relaciones o comenzar un nuevo romance.

Tendencia : rodearte de gente afín, armoniosa e inspirada.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Período positivo para el Chancho. Una semana pacífica con el tiempo suficiente para analizar los próximos movimientos a realizar. Te sentirás a gusto en tu ámbito laboral y con ánimos de crecer. Con buena disposición y la cabeza puesta en la tarea, contarás con la habilidad para organizar y encaminar los proyectos, lo cual será motivo de elogios y reconocimiento. El área de las finanzas se encuentra beneficiada, promete mejoras económicas, buenas noticias y la posibilidad de saldar deudas. En el amor puede que esquives los compromisos. Te sentirás libre permitiéndote una aventura fuera de los esquemas.

Tendencia: conectar con la abundancia, el optimismo y la alegría.