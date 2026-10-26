Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 26 al 31 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Novedades, proyectos y nuevos contactos traen entusiasmo a la Rata. En esta etapa, podrás ampliar los conocimientos, descubrir nuevas formas de comunicar y conocer interesantes personas. Un período de gran claridad mental que te permitirá encontrar el camino correcto tanto en el plano profesional como en el personal. Los viajes estarán favorecidos y es posible que en estos días puedas planear o concretar algo soñado. La influencia del momento infunde un espíritu entusiasta y resistente ante la adversidad, pero cuidado con los arrebatos e impulsividades. Oscilaciones emocionales que generan incertidumbre en el amor.

Tendencia : recibirás un agradable regalo o algún beneficio inesperado.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Muy buena etapa para el Búfalo en cuanto a establecer prioridades y conectar con los propios deseos y necesidades. Se pondrá a prueba tu poder de convicción ya que deberás lidiar con ciertas inseguridades internas. Al vencerlas, avanzarás sin falta hacia tus propósitos. La clave estará en reconocerlas para luego poder realizar los cambios necesarios. Con voluntad y esfuerzo podrás revertir cualquier situación complicada. En el amor, necesitarás un margen de libertad para ir en pos de tus sueños e ideales. Deberán juntos buscar el equilibrio justo entre la propia autonomía y los proyectos conjuntos.

Tendencia : mirar hacia el futuro con entusiasmo y optimismo.

El buey es el segundo animal de la lista de 12 animales del horóscopo chino.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana se presentará lenta para el Tigre. Lucharás por vencer algunas limitaciones o resistencias que deberás afrontar con buena voluntad. El trabajo estará sujeto a cambios estructurales o posicionales que seguramente impliquen mayores responsabilidades, pero también puedan traer mejores condiciones. Se pondrán de relieve asociaciones y cuestiones de pareja. Es posible que un pequeño detalle haga surgir cuestiones de vieja data no resueltas. Será preciso estar atento ante posibles provocaciones o reacciones impulsivas que pueden traer mayores conflictos en las relaciones en general.

Tendencia : ideas claras y concretas para encontrar el camino correcto.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

En estos días, la organización para el Gato será esencial, debiendo estar atento a cada detalle ya que cualquier distracción u olvido puede traer futuras complicaciones. Esta etapa exigirá administrar con racionalidad tiempo, dinero y energía, pensando en el futuro. Si te sentís sobrecargado por las exigencias, lo mejor será mantener la calma y continuar firme en tus objetivos. Posibilidad de viajes o bien la recepción de noticias desde otras latitudes. El optimismo y buen humor crean armonía a tu alrededor. Ciertas circunstancias traerán recuerdos que te harán rever cuestiones del pasado inconclusas.

Tendencia : el arte y la cultura inspiran, reconfortan y traen alegría.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El poder interior y singularidad propios del Dragón, se pondrán de manifiesto y estarás animado por un gran deseo de acción, marcando el momento ideal para iniciar actividades o cualquier emprendimiento que tengas en mente. Se trata de un tiempo muy potente en cuanto a creatividad e inspiración. Tu vida social puede hacerse más amplia, incorporando gente poco convencional y diferente, en donde te destacarás y podrás desarrollar ingenio y magnetismo personal. También será un momento muy enriquecedor en las relaciones de pareja, ya que habrá mayor comunicación y sensibilidad en los vínculos.

Tendencia : deslumbrante sensibilidad, percepción y creatividad.

A cada animal del horóscopo chino le depara algo distinto esta semana

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las circunstancias ofrecerán a la Serpiente la oportunidad de desarrollar, a través del trabajo, su auténtica personalidad y vivir intensas y sorprendentes experiencias. Cambios novedosos en el área laboral permitirán a la Serpiente organizarse de un modo diferente y original, a su modo y a su ritmo. También se movilizará la necesidad de seguridad material, por lo que te esforzarás para realizar algunos cambios necesarios y mejorar la economía. En el amor, será una etapa para reflexionar más que para la acción y las decisiones definitivas. La buena influencia que recibirás en estos días te permitirá sacar conclusiones claras y oportunas.

Tendencia : acuerdos en familia que gratifican a todos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo sentirá que algunos asuntos se ponen en pausa y lo más sabio será, en vez de enojarse o ir contra la corriente, aprovechar el momento para detenerte, hacer un balance y aclarar tu interior. Un tiempo que se presenta lento y trabado para el impetuoso Caballo; por lo que deberás aprender a detener el paso y confiar. La influencia del momento te permitirá dominar situaciones nuevas, tomar acciones positivas y enfocar tu atención hacia metas concretas, tanto en cuanto al trabajo como a lo personal. La naturaleza, caminatas, como la buena lectura pueden ser aliados interesantes para experimentar placer y vitalidad.

Tendencia : esperar el momento adecuado para decidir y actuar.

El 2026 es el año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra tendrá afrontará una semana de altibajos. Ciertas áreas se presentarán propicias para avanzar y otras, donde deberás tener paciencia. La energía del momento potencia tus metas y te hace salir de tu zona de confort y tranquilidad conocida. Esto puede generar inquietud o confusión, pero es el reto para poder progresar. En materia afectiva es donde se verá de forma más clara la indecisión o situación de revisión de compromisos. Tal vez te cueste animarte a lo nuevo o bien sincerarte respecto a tus vínculos. En este proceso hallarás mayor entendimiento y claridad, y lograrás estar más abierto a los cambios.

Tendencia : importante revisión que da lugar a un nuevo ciclo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Durante este período las perspectivas serán buenas para el Mono. La posibilidad de destacarte profesionalmente, así como la estabilidad económica, te mantendrá tranquilo y de mejor ánimo. Solo deberás estar atento a los vaivenes emocionales que pueden jugarte en contra. Buen momento para ponerte en movimiento y realizar actividades que beneficien tu bienestar y brinden placer. La casa y la familia toman protagonismo en estos días. Los niños requerirán de mucha atención y paciencia, pero serán una fuente de alegría y diversión. Las parejas se verán revitalizadas a través de novedosos proyectos en común.

Tendencia : aumenta tu prestigio y podrás recibir alguna interesante propuesta.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

En esta etapa te sentirás más libre para tomar decisiones. Guiado por la propia voluntad y convicción, el Gallo podrá ascender y escalar posiciones. En el ámbito laboral surgirá alguna mejora, una nueva oportunidad que te otorgue prestigio y mejoras económicas. Podrás sentir que los esfuerzos realizados trajeron su recompensa y renovaron la confianza. Buen momento para las parejas, las relaciones se volverá más divertidas y la comunicación más fluida. Si estás sola o solo, es posible que conozcas nuevas personas. Una relación que puede iniciarse como algo pasajero, podrá transformarse en un compromiso más estable.

Tendencia : etapa productiva que te dará un nuevo aliento para seguir adelante.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El olfato natural del Perro estará acentuado en esta etapa que será ideal para revisar el modo que llevás adelante tus finanzas. Habrá un reacomodamiento en tus objetivos y sabrás enfocarte de manera práctica para ir hacia su concreción. Los amigos estarán muy presenten, es tiempo de fortalecerse espiritualmente juntos. Pero en cuanto al ámbito familiar, podrán surgir roces o conflictos que evidencian algunas dinámicas que deban ser actualizadas. Será preciso estar atento con respecto a lo que depositás en los demás ya que la influencia del momento inclina a idealizar sin poder ver con claridad al otro.

Tendencia : se corren velos que te impidían ver realidades ocultas.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Etapa luminosa para el Chancho. Contarás con adaptabilidad, concentración y buena disposición ante los cambios. Le darás punto final a aquello que te preocupa y podrás ver todo de un modo diferente. Un contrato, acuerdo o conciliación laboral puede darse en estos días. Te sentirás más seguro y este bienestar emocional te hará mostrar amistoso y abierto a compartir. En el trabajo deberás moverte con prudencia, evitar conflictos y no dejarte llevar por influencias negativas. En cuanto a las relaciones, deberás tener cuidado con la palabra, las susceptibilidades y exageraciones.

Tendencia : independencia, convicción con un toque de rebeldía.