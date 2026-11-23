Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Buenas perspectivas para la Rata que está iniciando su mes. Una semana positiva para los asuntos laborales y personales. Se reactiva la economía y es posible que inicies un camino de recuperación y mejoras. En el trabajo todo irá bien, siempre que sepas dosificar los esfuerzos. Necesidad de dejar de lado algunas actitudes como el hacerte cargo de todo y no saber delegar o repartir el trabajo. Las parejas se encenderán, pudiendo reavivar una relación desgastada o bien poniéndola en crisis, dependerá de cómo equilibres tus emociones. Si estás sola o solo, el momento será ideal para conocer a alguien que te resultará irresistible.

Tendencia : cuidado con los apurones, olvidos o distracciones.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Firmes decisiones y grandes proyectos para el Búfalo. Contarás con una gran fuerza de voluntad para luchar por tus objetivos. Las circunstancias exigirán una cuota extra de esfuerzo, sin embargo con enfoque y determinación, cualidades propias de quien nace un año Búfalo, podrás lograr todo aquello que te propongas. Estarás muy conectado con tus deseos más profundos, y, si estuviste indeciso en algunas cuestiones, en esta etapa podrás identificar el camino que te acerque a tu verdadera vocación. Podrás ver con claridad situaciones del pasado y liberarte de aquello que te impide el avance y la concreción de tus sueños.

Tendencia : reencuentros. Viajes o escapadas gratificantes.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana, el Tigre deberá estar atento a la comunicación, ya que la tendencia será a malentendidos o posibles conflictos, especialmente dentro del área laboral. Sin embargo, si te manejás con cuidado, éste tiempo podrá ser favorable para repensar la forma de expresarte y modificar cuestiones en tu medio ambiente. Oportunidad de entrar en una fase de crecimiento personal, creativo e intelectual. Lucharás por alcanzar tus objetivos ya que el momento te estimula e impulsa a la acción. La buena influencia que recibirá el Tigre en estos días favorece las conquistas en el amor, los asuntos académicos y los viajes.

Tendencia : etapa clave en tu evolución; renacimiento interior.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Oportuno cambio de rumbo en las actividades y es posible que quienes estén buscando empleo, consigan algo acorde a sus expectativas en estos días. Posiblemente tengas que lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, ya que hay una lentitud en la resolución de cuestiones que dependen de otras personas. La perseverancia y determinación del Gato se pondrán a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando, de esta firme postura dependerán los resultados. Obtendrás reconocimiento siempre y cuando seas capaz de hacerte valer. La imagen que proyectes atraerá circunstancias que te abrirán nuevas puertas.

Tendencia : revisar los vínculos que no ayudan a tu progreso personal.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Creativo, optimista y con mucho fuego interior, el Dragón iniciará una etapa positiva en la que podrá tomar decisiones atinadas movido por un fuerte espíritu de búsqueda y realización. La etapa se presenta renovadora y óptima para encarar proyectos que podrán desarrollarse con éxito. Encontrarás apoyo y cooperación en tu entorno y será positivo para transformar tendencias negativas en cuanto a las relaciones laborales, con colegas o socios. Positivo para organizar viajes en familia, atender temas relacionados a la vivienda o planear una mudanza. En el amor, actuarás con audacia e irás a la conquista.

Tendencia : evitar los caprichos y actitudes egoístas.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente comenzará la semana con cierta inspiración y sensibilidad creativa que la alejará de todo lo negativo y mostrará nuevos caminos. Encontrarás gran estímulo en alguna actividad que despierte todo tu interés. El desafío será luchar por aquello que elijas y saber defender tus ideas. Habrá novedades en cuanto al hogar y la familia y es posible que en esta etapa te dediques a cuestiones pendientes dentro de la casa. Una etapa de crecimiento que te hará sentir fortalecido. Habrá replanteos en cuanto al amor y las relaciones, con la posibilidad de renovar en la pareja o bien dar vuelta la página y volver a empezar.

Tendencia : convicción, encanto y seducción que te acercan al éxito.

El horóscopo chino para cada uno de los 12 signos

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Período constructivo para el Caballo, en el que sentirá el efecto de los grandes cambios que viene procesando desde hace tiempo en cada ámbito de existencia. Podrás sacar ventajas de la experiencia adquirida en los últimos años y lograr mayor autonomía. Este poder personal que has ido adquiriendo, te llevará a adoptar nuevas formas de relacionarte y a plantarte en la vida con pies firmes y mayor confianza. Tiempo de renovación para el Caballo en el que se le presentarán diversas oportunidades que deberás evaluar detenidamente y sin apuro ya que habrá más de un camino por delante para elegir.

Tendencia : enfocarte en lo que te hacer sentir bien.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra iniciará la semana con algunas perspectivas de progreso. Estarás particularmente perceptivo y tendrás una comprensión más profundo sobre tus necesidades y prioridades. Te mostrarás mentalmente positivo y revelarás cierto brillo intelectual que seducirá a tu entorno. Manifestarás una gran libertad de espíritu y no te desalentarás ante imprevistos o demoras. Impulsada por la intuición y con buen ánimo, esta etapa podrá ser muy constructiva para la Cabra. En lo personal y afectivo deberás controlar la ansiedad y las inseguridades para evitar malograr una relación que puede crecer con el tiempo.

Tendencia : excelente para acomodar horarios y rutinas diarias.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana será especial para la potente vitalidad del Mono. Circunstancias fuera de lo común exigirán una respuesta a la medida. Muchos asuntos se definirán durante este período y ciertas cuestiones demoradas, podrán ahora ver la luz. Deberás estar abiertos y saber diversificarte si es necesario para lograr el crecimiento esperado. La vida de relación se pondrá de relieve con la necesidad de adoptar posturas más tolerantes y conciliadoras. Las parejas tendrán oportunidad de mejorar la comunicación y la pasión, que ocupará un primer plano en este período. El amor puede llegar repentinamente y donde menos lo esperás.

Tendencia : nuevos emprendimientos, placer y disfrute.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Momento excelente para el Gallo en cuanto a temas económicos pendientes, así como para administrar los propios recursos de manera eficaz. El sector de las finanzas se organiza, podrás saldar viejas deudas y vivir con mayor tranquilidad. La influencia del momento proporciona al Gallo el impulso para enfrentar situaciones laborales, consiguiendo llevar adelante tareas con energía y logrando ciertos beneficios. La comunicación será muy importante y es posible que encuentres novedosos caminos de manifestación. La vida de relación exigirá más momentos para compartir y disfrutar.

Tendencia : se reaviva tu espíritu joven y dinámico.

El horóscopo chino de esta semana para el Perro

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro comenzará la semana de manera organizada y avanzará positivamente en varios asuntos a la vez. Etapa de mucho movimiento y comunicación, ideal para concertar entrevistas, cerrar acuerdos y publicitar tus actividades. La buena energía incidirá especialmente en el trabajo y lo cotidiano, garantizando el progreso y el buen humor. Ideal para comenzar tratamientos, dietas o una actividad física o artística. Es tiempo de dedicarte con entusiasmo a lo que considerás realmente importante. Los enamoramientos y flechazos pueden tomarte por sorpresa y hacerte bajar la guardia para entregarte al amor.

Tendencia : en el arte y el amor encontrarás la motivación.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Mejora el panorama y las perspectivas a futuro que se presenta esperanzador para el Chancho. El destino compensará a quienes hayan realizado esfuerzos anteriormente. La influencia de esta semana favorece el hogar y la familia. Los asuntos inmobiliarios y las inversiones comienzan a movilizarse. Momento ideal para invertir dinero en arreglos o remodelaciones. Trabajar la tolerancia y evitar la crítica constante te permitirá mantener relaciones más armoniosas. Tendrás entusiasmo, pero atención con el exceso de energía que puede inclinarte a ser imprudente y cometer acciones impulsivas.

Tendencia : evitar los malos pensamientos que te quiten el sueño.