Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 22 de mayo?

El Sol acaba de ingresar en Géminis y esta temporada trae un cambio de vibración que es muy perceptible para todos: aparece un manto de liviandad y la posibilidad de ver el lado B de lo que nos sucede, de darle una vuelta distinta al modo en que procesamos lo que nos pasa. Esto se refuerza porque Mercurio (planeta de la comunicación regente de Géminis) también transita por este signo y, sobre todo, porque allí se encuentra Urano (planeta de la transformación) que añaden su dosis de un pensamiento más desapegado. Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Qué dicen los astros

Ascendente en Aries

Información energética importante: Marte (regente del ascendente en Aries) ingresó en Tauro, donde permanecerá hasta fines de junio. Es posible que empieces a tomar decisiones frente a temas económicos y en función de lo que necesitas para mejorar tu estabilidad material.

Tip: andá a lo seguro.

Ascendente en Tauro

Si bien terminó tu temporada, todavía hay energía taurina disponible porque Marte (planeta de la acción) ingresó en tu signo y permite que afines la puntería en tus determinaciones financieras. Por otro lado, Venus (tu regente) ingresó en Cáncer y te recuerda cuán fundamental te resulta la seguridad afectiva y emocional.

Tip: no es poca cosa sentirse bien cuidado.

Ascendente en Géminis

Información energética importante: empezó tu temporada y lo hace de un modo distinto por primera vez en mucho tiempo, ya que Urano (planeta de los cambios y de la creatividad) se encuentra en tu signo y se une con el Sol en Géminis. No te extrañes si la dispersión está en su máxima expresión. Esta configuración se repetirá por los próximos siete años e irá, progresivamente, trayendo noticias de qué cosas te gustaría ir cambiando en tu vida.

Tip: usá tu curiosidad a tu favor.

Qué le depara a cada ascendente

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) se encuentra en fase creciente y este fin de semana transita por Leo. Aunque sea un movimiento sutil, puede ayudar a que te enfoques en vos, a que te asumas protagonista de tu vida. En sintonía, el ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en tu signo te enfrenta a tomar decisiones orientadas a tu estabilidad emocional.

Tip: no te van a querer menos si decís que algo no te gusta.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) ingresó en Géminis y este fin de semana se une con Urano (planeta de los cambios) en ese signo. Esta interacción activa la zona de tu carta natal asociada al futuro y a los proyectos colectivos con mucha energía de creatividad y de comunicación. Es una gran oportunidad para diseñar algo distinto, para mostrar tu obra y apostar por tu faceta artística. La Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) en tu signo acompaña haciéndote sentir protagonista.

Tip: buscá inspiración musical.

Ascendente en Virgo

Mercurio (tu regente) ingresó en Géminis y se une con Urano (planeta de los cambios) activando la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional. Esto no significa que vaya a cambiar inmediatamente algo en tu situación laboral pero sí puede ser que se produzca un corrimiento en el modo en que vos te vinculas con tu trabajo.

Tip: las cosas no cambian, lo que cambia es la forma en que pensás en ellas.

Ascendente en Libra

Venus (tu regente) ingresó en Cáncer y esto pone el foco en la seguridad emocional, en lo que necesitás para sentir protección, tanto en tus vínculos como en tu mundo interno. Aunque suene duro, es un buen momento para revisar qué relaciones te nutren y cuáles te desgastan.

Tip: no apures tus decisiones.

Ascendente en Escorpio

Aunque la temporada de Tauro, tu eje complementario, terminó, igualmente se mantiene activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja por el ingreso de Marte (planeta de la acción) en Tauro. Puede ser que aparezcan conversaciones sobre lo que cada uno necesita para sentirse más seguro dentro del vínculo, o decisiones orientadas a construir algo más estable y concreto.

Tip: no desprecies la estabilidad emocional.

Las personas con ascendente en Sagitario estarán enfocados en el trabajo estos días Freepik

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: los recorridos del Sol, Mercurio y Urano en Géminis, tu eje complementario, activan la zona de tu carta natal asociada a la pareja y vínculos cercanos. Puede ser difícil resistirse a hablar, a preguntar o a querer entender qué está pasando por la mente de la otra persona.

Tip: no supongas, mejor preguntá.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar. Puede ser que tu casa te esté pidiendo cuidado o atención extra. Es un buen momento para hacer esas pequeñas mejoras domésticas que ayudan al día a día. Por otro lado, el ingreso de Venus (planeta de las relaciones) en Cáncer trae una enseñanza obvia pero no por eso menos valiosa: para construir algo sólido con el otro, primero hay que estar en calma con uno mismo.

Tip: revisá desde dónde estás parado.

Ascendente en Acuario

Urano (tu regente) transita por Géminis y este fin de semana se une con el Sol en ese signo, activando la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Este ámbito estará en ebullición por los próximos años, pero puede ser que ya empiecen a aparecer preguntas con respecto a qué querés expresar o compartir en términos creativos. La Luna en Leo, tu eje complementario, suma su energía artística y puede traer alguna inspiración.

Tip: desarmá esa vieja idea de perfección.

Ascendente en Piscis

Mientras que Neptuno (tu regente) continúa avanzando en Aries en la zona de tu carta natal asociada a los recursos, Venus en Cáncer pone el foco en los modos de cuidar y dejarse cuidar. Es una buena oportunidad para prestar atención a los detalles que hacen sentirse tenido en cuenta.