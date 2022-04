Horóscopo de Piscis de hoy: martes 12 de Abril de 2022

Probablemente será un período de dudas y cierto negativismo con la gente que se rodea. Momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el martes 12 de Abril

Amor: Por más que se sienta agredido por los celos de su enamorado, escúchelo. Intente comprenderlo, ya que usted no ha tenido una buena actitud hacia el.

Riqueza: Si no tiene un buen trabajo, relájese, ya que en poco tiempo lo conseguirá. Trate de salir a buscarlo y mandar el CV a todas las empresas que realicen postulaciones.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Semana del 5 al 11 de abril

Neptuno, regente del ascendente Piscis, se encuentra cada vez más cerca matemáticamente de Júpiter (tu antiguo regente) y es bueno saberlo para ir viendo qué información sensible te decanta en estos días. La conjunción partil será el 12 de abril pero este evento que hace 150 años no ocurría va preparando el terreno lentamente. Si bien no es posible poner una escena específica, el cambio de visión ya está en vos. Tip: apropiate de tu energía de Piscis, no la desconozcas.

Qué decía el horóscopo de Piscis en el día de ayer

Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. No permita que se escape ninguna oportunidad.

Amor: Se enfrentará a un familiar muy cercano con quien tiene problemas hace tiempo y terminarán discutiendo. Si se lo cruza en alguna situación, trate de evitarlo.

Riqueza: Prepárese para los negocios vinculados con el exterior, ya que podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Mantenga un ritmo continuo de trabajo.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber por qué, intente revitalizar la energía y su organismo. De lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

