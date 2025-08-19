“722 07”: qué hago si encuentro este código en un iPhone

Cuando en la pantalla de un iPhone aparece el código 722 07, muchos usuarios se asustan. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse. Este error, aunque pueda parecer complejo, generalmente está relacionado con un problema de conexión a la red y, en la mayoría de los casos, tiene soluciones fáciles que se pueden aplicar sin necesidad de contactar al soporte técnico.

¿Qué es el error 722 07 en un iPhone?

Lejos de ser una falla grave del teléfono, el código 722 07 es una notificación técnica que indica que el iPhone está teniendo dificultades para registrarse o conectarse a la red del operador de telefonía. Las causas más comunes incluyen una interrupción temporal del servicio, una mala inserción de la tarjeta SIM o simplemente la ubicación del dispositivo en una zona de baja cobertura. Técnicamente, el “722” es el código de país para Argentina y el “07” identifica a un operador móvil, por lo que su aparición sugiere un fallo al mostrar el nombre comercial de la red.

No tener señal puede dar con el código Shutterstock - Shutterstock

“722 07″: qué hacer si aparece, paso a paso

Antes de contactar al soporte técnico, se recomienda que el usuario pruebe las soluciones rápidas a continuación para intentar resolver el inconveniente:

Reiniciar el iPhone: esta es la solución más clásica y efectiva. Es necesario apagar el dispositivo, esperar unos 30 segundos y volver a encenderlo. Este proceso fuerza al teléfono a restablecer todas las conexiones de red.

esta es la solución más clásica y efectiva. Es necesario apagar el dispositivo, esperar unos 30 segundos y volver a encenderlo. Este proceso fuerza al teléfono a restablecer todas las conexiones de red. Verificar la tarjeta SIM: con la herramienta de extracción, se debe sacar la bandeja de la tarjeta SIM (si es que el modelo tiene una). Se recomienda limpiarla con un paño seco y volver a insertarla, asegurándose de que quede bien colocada.

con la herramienta de extracción, se debe sacar la bandeja de la tarjeta SIM (si es que el modelo tiene una). Se recomienda limpiarla con un paño seco y volver a insertarla, asegurándose de que quede bien colocada. Comprobar la cobertura: el usuario puede desplazarse a un lugar donde sepa que hay buena señal. A veces, el error aparece simplemente porque el equipo se encuentra en un punto ciego de cobertura.

el usuario puede desplazarse a un lugar donde sepa que hay buena señal. A veces, el error aparece simplemente porque el equipo se encuentra en un punto ciego de cobertura. Actualizar el software (iOS): Mantener el iPhone actualizado es crucial. El usuario debe dirigirse a Configuración - General - Actualización de software e instalar cualquier versión pendiente. Las actualizaciones pueden generar errores de conectividad.

¿Qué hacer si el código persiste?

Si después de intentar los pasos anteriores el código 722 07 sigue apareciendo en la pantalla del iPhone, el problema podría no estar en el dispositivo. En este caso, lo más recomendable es que el usuario se ponga en contacto directamente con su compañía de telefonía móvil. La empresa podrá informar si existe alguna falla general en el servicio o si hay un problema específico con la línea contratada.

¿Cómo mejorar la señal de Wi-Fi en casa sin comprar un repetidor?

En una casa existen ciertos elementos que no ayudan a mejorar el alcance de un módem Wi-Fi. Un ejemplo de esto pueden ser los hogares que tienen muchos espacios pequeños y una distribución con muchas paredes: el Wi-Fi tendrá más problemas para alcanzar un dispositivo en uno de los extremos del lugar.

Por qué la señal de wifi se debilita en muchos hogares Shutterstock - Shutterstock

En particular, existen distintas formas de mejorar la señal de Wi-Fi en una casa, estas son:

El router debe estar ubicado en el centro de la casa , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos que necesitan Internet.

debe estar ubicado en el , si es que esa locación es donde estarán conectados la mayor cantidad de dispositivos que necesitan Internet. Debido a que los routers expanden la señal Wi-Fi hacia abajo, debe estar colocado además en alguna posición alta .

expanden la hacia abajo, debe estar colocado además en alguna . Las ventanas y paredes pueden complicar la llegada de la señal a los dispositivos , así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Mientras que los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal.

pueden complicar la llegada de la señal a , así que lo mejor es instalarlo lejos de estos objetos. Mientras que los ladrillos y piedras, espejos e incluso algunos electrodomésticos o los ascensores, también perjudican la calidad de la señal. Los routers Wi-Fi deben estar visibles y no dentro de armarios. Los elementos metálicos y el cristal no son materiales amigos para una buena conexión, porque provocan que la señal rebote.

Además, existen ciertos elementos que “repelen” la señal Wi-Fi. Estos son:

Teléfonos inalámbricos.

Tachos de basura metálicos .

. Ventanas (cuando el módem está junto a ella).

(cuando el módem está junto a ella). Recipientes con agua (florero, pecera, etcétera).

(florero, pecera, etcétera). Dispositivos USB 3.0 enchufados a la computadora.