Horóscopo: Jimena La Torre compartió qué le depara a cada signo para 2023

Jimena La Torre adelantó qué le depara a cada signo del Zodíaco para 2023. La especialista en artes esotéricas compartió un video en su cuenta de YouTube donde detalló qué es “lo esencial” que debe saber cada persona según su fecha de nacimiento para transitar el año entrante de la mejor forma.

Aries

Además de ser “el número uno del Zodíaco”, La Torre aseguró que en este 2023 Aries también es “el número uno”. Se trata de un año en el que viajarán, tendrán totalidad y estudiarán lo que siempre quisieron. “Tené en cuenta que el amor puede estar en el exterior y no tan cerca de tu entorno”, afirmó. Respecto del dinero, la experta fue tajante: “Hay que salir a buscarlo. En otra parte puede estar el beneficio que tanto estás esperando. Movete y vas a encontrar esa totalidad que necesitás”.

Tauro

“Sos el segundo signo del Zodíaco y el segundo beneficiado en el 2023″, dijo la astróloga. Luego, agregó: “Tené en cuenta que la luz que vas a dar va a ser para todos, así que la gente va a estar esperando tu palabra y tu amor”. En relación al amor, afirmó que habrá nacimientos, alegrías y compromisos. Asimismo, sobre el dinero, observó: “Vas a ser el líder en el lugar donde te lo propongas”.

Géminis

Van a tener un buen año. Según La Torre, las personas de Géminis van a estar haciendo una especie de mirada hacia su pasado y verán qué pueden tomar desde ese lugar para ir haciendo pequeños negocios. “No poner todas las expectativas en una sola cosa”, aconsejó la especialista. “También en el amor [habrá] muchas oportunidades. Y en el trabajo [habrá] mucho independiente. El dinero viene de empresas nuevas”, completó.

Cáncer

“Estás iluminado en este 2023. Has traído todos los beneficios para los signos para 2022 y continúan para 2023. Las oportunidades de amor son mucha, no te cierres el corazón: abrite. Con el dinero, ¿por qué no exteriorizar todo lo que sos hacia países diferentes? Así podés brillar de la mejor manera”, indicó La Torre.

Leo

“Sos un gran maestro, y en este 2023 vas a posicionarte aún más”, dijo la especialista. La gente de Leo andará nuevos caminos y olvidarán lo anterior. “Van a tomar impulso, en especial, para ir a buscar a su amor. ¿Por qué no puede estar tu amor en otra parte? ¿Por qué no podés ir a buscarlo?”, se preguntó La Torre. Respecto del dinero, adelantó que existe la posibilidad de que en los viajes encuentren más trabajo y más divisas.

Virgo

Las personas de Virgo tuvieron un 2022 difícil, pero este 2023 están “recibiendo todos los premios que se ganaron”. “Ahora es tiempo de reconocimiento, confort, relax y de disfrutar. El amor va a estar dentro de tu hogar y llegará a tu casa y se instalará. El trabajo desde la tranquilidad y el acompañamiento del amor va a generar mayores divisas y más dinero”, añadió.

Libra

“Siempre digo que tienen ojos en la espalda, y en este 2023, más aún. Actúan con diplomacia y de esa manera consiguen ser los ángeles protectores de todos. En especial del amor, que va a caer del cielo a tu corazón. Lo van a recibir y la van a pasar súper bien. Con respecto al dinero, ¿por qué no aliarte y hacer sociedades que te den los beneficios que te merecés?”, indicó La Torre.

Escorpio

Los escorpianos tendrán un año sólido y seguro. “Escorpio aprendió a pararse en lo verdadero, y así serán en el amor. Se compromete, lo dan todo y hace que el amor se quede junto a su lado”, sostuvo la astróloga. En relación al dinero, quienes hayan nacido bajo este signo lograrán la solidez y estabilidad que tanto necesitan.

Sagitario

“Luego de un 2022 movido, la Justicia llega para acompañarlos. Podrán cortar por lo sano con situaciones negativas y van a encontrar la verdadera persona que en el amor que los acompañe para ubicarse junto a su lado, formando así una pareja maravillosa y perfecta”, afirmó La Torre. Respecto del dinero, van a firmar los contratos que necesitan.

Capricornio

“Este año vas a ser guía para los demás. Vas a enseña todo eso que sabés, y de eso vas a recibir divisas. Vas a poder hacer un trabajo importante para generar una empresa en la que seas el líder y que todos vengan a tomar tu productor y venderlo. En el amor, ¿por qué no animarse a un compromiso verdadero?”, describió la experta.

Acuario

“Qué maravillo: la suerte te acompaña. En el amor: seguramente en el lugar menos pensado aparezca esa persona que te haga girar la rueda nuevamente en el romance y la tentación. Con respecto al dinero: toques de suerte extra que te van a generar una gran fortuna”, sostuvo la especialista.

Piscis

“Nos has dejado un maravilloso 2022 y ahora es el tiempo de contemplar todo el gran trabajo que has hecho y vas a darlo a los demás. Tu intuición es lo que vale y vas a escuchar a tu corazón para decir que sí al amor y vas a aceptar la posibilidad de la fertilidad. También hay fertilidad económica para los proyectos que venís haciendo desde hace tiempo”, adelantó La Torre.

