Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para diciembre 2025

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para el mes de diciembre de 2025. A través de una serie de videos publicados en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Para los nacidos bajo este signo de Fuego se trata de un mes para reconstruir su mundo desde un lugar más consciente y auténtico. De esa forma, conseguirán claridad emocional, mayor seguridad interna y la sensación de que encontraron un vínculo sano.

Carta de la suerte : La Rueda de la Fortuna. “Suerte en proyectos personales y decisiones importantes”.

Tauro

El mes invita a los taurinos a abrir la mente, explorar nuevas ideas y conectar con personas o culturas distintas. En las próximas semanas estarán rodeados de afecto verdadero, además de planear viajes y soñar a largo plazo.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Se afianza tu capacidad para construir bases sólidas para el año que llega”.

Géminis

Diciembre será un mes de crecimiento para las personas de Géminis en su mundo interno y en su espiritualidad. Contarán con fuerza para organizar su vida y planificar compromisos afectivos más maduros.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Estabilidad emocional y la posibilidad real de amor”.

Cáncer

Será un tiempo de seguridad emocional para los nacidos bajo el signo del cangrejo. Conectarán con su trabajo de un modo más maduro, puesto que entenderán qué necesitan para estar bien.

Carta de la suerte : Seis de Bastos. “Aventurarte un poco más y a decidirte a avanzar sin miedo”.

Leo

Este mes es de impulso creativo y de ganas de concretar metas importantes. Los leoninos podrán cerrar proyectos, organizarse y cosechar vínculos leales y afectos que supieron cuidar.

Carta de la suerte : Diez de Oros. “Se abre un tiempo para construir algo grande”.

Virgo

Para los nacidos bajo este signo de Tierra, diciembre trae oportunidades que parecían trabadas y logros que esperaban hace tiempo. Se sentirán reconocidos y valorados, por lo que recuperarán la motivación. En lo afectivo llega la estabilidad y la claridad.

Carta de la suerte : Siete de Oros. “Con orgullo, lo construido sigue dando sus frutos”.

Libra

Estas semanas estarán llenas de encuentros y celebraciones que los librianos compartirán con quienes quiere de verdad. En tanto, organizarán su vida y tomarán decisiones valiosas.

Carta de la suerte : La Estrella. “Tu creatividad y tus ideas brillan más que nunca”.

Escorpio

Los regidos por este signo de Agua tendrán un buen orden de su energía y su vida práctica. Se sentirán más fuerte y con control de sus emociones.

Carta de la suerte : El Mago. “Comienza un nuevo ciclo con proyectos firmes y mejor direccionados”.

Sagitario

El mes de Sagitario estará lleno de entusiasmo, expansión y alegría con capítulos importantes y reencuentro con la armonía interna. Para sus nacidos, el amor se siente liviano y honesto.

Carta de la suerte : El Mundo. “Viajes, crecimiento y oportunidades para disfrutar más de la vida”.

Capricornio

Con fuerza, vitalidad y capacidad de renovación, los capricornianos se enfocarán en proyectos importantes y recuperarán estabilidad afectiva con su familia.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Estás construyendo algo significativo para tu futuro”.

Acuario

Será un mes para conexiones valiosas para este signo de Aire. Sus regidos conocerán personas que los ayudarán a avanzar profesionalmente.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Tendrás una visión clara de tu destino y con ganas de guiar a otros desde tu experiencia”.

Piscis

Diciembre ayudará a los nacidos bajo el signo de los peces a hacer un balance sincero sobre lo vivido y a ordenar su vida emocional y práctica. Además, recuperarán estabilidad, firmarán acuerdos importantes y sentirán que cerrarán el año con justicia y coherencia.