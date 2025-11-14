Diez famosos de Escorpio y sus características: ¿qué tienen en común?

Escorpio es el octavo signo de la rueda zodiacal y pertenece al elemento Agua. Se encuentra representado por la figura del escorpión, un animal que simboliza la intensidad, el misterio y la capacidad de transformación. En ese sentido, las personas de escorpio son seres que poseen un caparazón para proteger su interior: no muestran sus emociones con facilidad y toman su tiempo para confiar en otros.

A su vez, los escorpianos suelen poseer una gran profundidad emocional. Su fuerza interior es inquebrantable, lo que los hace llamar la atención a todo lugar que van por su magnetismo, que los distingue de otros. Son reservados, decididos y apasionados, capaces de atravesar y superar cualquier adversidad de la vida y reinventarse.

¿Qué dice tu signo del zodíaco sobre vos?

Con Plutón como planeta regente, Escorpio se asocia con la regeneración y el poder personal. Este signo no teme a los cambios, sino que los utiliza como motor de crecimiento. Es por ello que muchas celebridades nacidas bajo este astro destacan por su determinación, su carácter intenso y su capacidad para crear una nueva realidad.

A continuación, diez famosos que pertenecen al signo de Escorpio y sus cualidades principales:

Diego Maradona

Diego Maradona es uno de los máximos exponentes de Escorpio en el mundo (AFP PHOTO/Alejandro PAGNI) ALEJANDRO PAGNI - AFP

Considerado el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, Buenos Aires. La vida y carrera del 10 reflejan la esencia pura de Escorpio, gracias a su dedicación por el deporte y entrega. Maradona demostró ser apasionado, intenso y fiel a sus creencias, lo que se pudo observar en entrevistas y dentro del campo del juego. Como buen nacido del signo de Agua, demostró su sensibilidad, empatía por otros y amor por su país. Su sed de victoria lo llevó a consagrarse campeón en el Mundial de México 1986.

Kendall Jenner

Este año, la modelo cumplió 30 años Instagram

Nacida el 3 de noviembre de 1995 en Los Ángeles, se trata de una de las modelos más reconocidas a nivel internacional en los últimos años. A diferencia de sus hermanas del clan Kardashian, mantiene un bajo perfil sobre su vida personal, característica típica de las personas de Escorpio. A lo largo de los años, mostró una postura calma con intensiones de resguardar su intimidad, aun en relaciones sentimentales con otros famosos como Harry Styles, Bad Bunny y Devin Booker.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio encarna la perseverancia y pasión de Escorpio

El actor y productor de Hollywood nació el 11 de noviembre de 1974 en Los Ángeles, California. Cuenta con una extensa carrera actoral, por la cual participó de películas que se convirtieron en clásicos del cine como Titanic. Sin embargo, no fue hasta el año 2016 que obtuvo su primer y único premio Oscar por su interpretación en El renacido (The Revenant). Esto demuestra su capacidad de perseverancia, de reinventarse y pasión por su profesión. Como buena persona de Agua, posee una especial sensibilidad por ciertas problemáticas, por lo que se comprometió con causas ambientales.

Emilia Mernes

La tenacidad de Emilia Mernes para alcanzar sus sueños es una característica de Escorpio RSfotos

La cantante argentina nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos. Como buena representante de Escorpio, su carrera enfrentó diferentes eras. Desde sus comienzos en el grupo Rombai, demostró una fuerte determinación por cumplir sus sueños. Años de trabajo y esfuerzo la llevaron a posicionarse como una de las artistas pop más destacadas de Latinoamérica, con giras mundiales y conciertos en el estadio Vélez Sarsfield.

Lando Norris

Lando Norris es uno de los corredores de F1 más destacados (Photo by Miguel Schincariol / AFP) MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El piloto británico de Fórmula 1 nació el 13 de noviembre de 1999 en Bristol, Inglaterra. Su desempeño con la escudería McLaren lo llevó a consolidarse como una de las jóvenes promesas del automovilismo actual. Como escorpiano, Norris se muestra reflexivo, contemplativo y capaz de hacer autocrítica. Su capacidad de superarse y fuerza interior lo llevaron a alcanzar varios podios en la F1 y a estar cerca de consagrarse campeón mundial este 2025, además de ganar el respeto de sus colegas y fanáticos.

Katy Perry

Katy Perry muestra su profuncidad emocional en sus canciones (Foto: Instagram @katyperry)

La artista pop nació el 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California, y demuestra con una personalidad única y profundidad emocional. Perry es capaz de plasmar sus emociones, su profundidad y pensamientos en su obra. En letras como “Roar”, “Firework” o “The One That Got Away”, transmite sus vivencias personales, amores y procesos de duelo luego de una separación.

Paulo Dybala

El juego preciso de Dybala demuestra que es un escorpiano

El futbolista argentino nació el 15 de noviembre de 1993 en Laguna Larga, Córdoba. Actualmente, se desempeña como delantero del club Roma de Italia, con un estilo de juego elegante, preciso y lleno de determinación. A pesar de su perfil calmo, se distingue por su compromiso y su entrega en el campo de juego. Su vida personal es motivo de noticias, gracias a su matrimonio con Oriana Sabatini. Sin embargo, encuentra un balance entre su imagen pública y sus vínculos cercanos.

Emma Stone

Emma Stone es una actriz muy versátil Li Jing - XinHua

La ganadora de dos premios Oscar a Mejor actriz nació el 6 de noviembre de 1988 en Scottsdale, Arizona. Se trata de una de las figuras más emblemática de la actuación de los últimos años. Es considerada una intérprete versátil, capaz de encarnar diferentes papeles con completa entrega y excelencia. Algunos de sus trabajos más recordados son La La Land, Pobres Criaturas, Birdman, Cruella e Historias Cruzadas.

Anne Hathaway

Anne Hathaway tiene una presencia cautivadora, típica de Escorpio (Foto: Instagram/@annehathaway)

La actriz estadounidense, nacida el 12 de noviembre, es una emblemática representante del signo de Escorpio. Su capacidad de transformación y resiliencia típicas de este signo de Agua se refleja en la versatilidad de Hathaway para pasar de roles de comedia ligera a interpretaciones dramáticas y complejas. Además, demuestra una pasión y un compromiso total con su arte, lo que la llevó a ganar un premio Oscar.

Winona Ryder

La extensa carrera de Winona Ryder alberga una colección de personajes intensos

La actriz estadounidense nació el 29 de octubre de 1971 y es una de las figuras más icónicas del cine de los años noventa. Es famosa por su estilo único y su inclinación hacia personajes intensos y atípicos. Gracias a su autenticidad, fue convocada a éxitos del cine como Beetlejuice, El joven manos de tijera, Inocencia interrumpida y la serie Stranger Things.