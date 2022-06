Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para junio de 2022

El inicio de junio marca un paso que no es indiferente para la astrología. Con el fin de prepararse para un mes definido por la apertura de oportunidades, Jimena La Torre consultó a los astros y compartió sus predicciones. A través de una serie de videos de YouTube, reveló qué le depara a los signos de agua, de fuego, de tierra y de aire para la etapa que comienza.

Signos de Agua

Para los signos de Agua, la astróloga explicó que, en el mes de junio, tendrán la posibilidad de enamorarse, y profundizó al respecto: “El amor desordena. Uno tiene que estar muy centrado y seguro de lo que es y lo que hace, para sobrellevar los días con entereza y seguridad”.

Por otro lado, precisó que ingresa el Sol al signo de Cáncer, lo que quiere decir que, tanto Júpiter como Marte desde el signo de Aries, podrían incomodar a los signos de Agua. “Mercurio está en Tauro y eso es positivo, ya que llega un momento en que se suelta. Obviamente, en lo positivo hay que divertirse, pero lo malo hay una tendencia a sostenerlo y no se puede evitar; por eso, es importante contener. Hay que evitar los enojos y la emoción de angustia”.

Cáncer

“Hasta el día 20 pueden quedarse guardados. Traten de no contar sus cosas. Quizás no es momento de planificar o empezar un negocio; podés seguir con algo que ya estás haciendo, pero no empieces con cosas nuevas hasta que no entre el Sol en Cáncer”, propuso la tarotista. Asimismo, remarcó que Venus en Tauro hace que le vaya muy bien a los cancerianos en el amor. Sin embargo, aclaró: “Cuando Venus entre a Géminis puede gestarse una incomodidad. Es necesario que, luego de la mitad de mes, tengan un terapeuta a mano. De a dos será todo más fácil”.

Escorpio

La Torre indicó que Venus y Mercurio le hace oposición desde Tauro. En ese sentido, detalló: “Esto enaltece sus cualidades. Este sentimiento que tienen, el de desear, al tener en oposición Mercurio y Venus, puede llegar a chocarse contra una pared. Es importante que cuando deseen algo establezcan un acuerdo para que no se haga un empaste cuando lo proponen porque el otro puede no comprenderlo. Junio es un tiempo pastoso hasta que el Sol entre a Cáncer, eso les dará mayor tranquilidad y benevolencia”.

Piscis

“Mientras el Sol esté en Géminis, los piscianos vivirán tiempos en los que dirán: ‘Mejor no me expongo, no cuento mis cosas’. Está bueno gestarlas porque Venus desde Tauro les da una cosa de fertilidad. Si estás en búsqueda de un bebé o gestando un proyecto está bueno, pero no lo cuentes porque la envidia es muy grande. Después del 21 de junio, cuando el Sol entre en Cáncer, ahí sí es más recomendable hacerlo”, afirmó Jimena para las personas que viven bajo la influencia de Piscis. Y agregó: “Mercurio te da la gestación de trabajo que en realidad ya lo tenés. Seguís muy bien”.

Signos de Fuego

Para los signos de Fuego, la tarotista advirtió: “El amor desordena. Es recomendable estar en eje con uno mismo para que la persona que aparezca sea un espejo por el cual complementarse. Por ser el mes del solsticio, se reconoce que siempre se necesita del astro Rey para recibir el calor. Sin el otro, no seríamos nada”.

Aries

Para las personas de Aries, La Torre aseveró que, “por estar el Sol en Géminis y Cáncer, hasta el día 20 tendrán una energía positiva para el trabajo en equipo”. Y siguió: “Cuando el Sol entre al signo de Cáncer podrán quedarse más abrigados en el seno familiar y no estar tanto en la búsqueda del amor en sí porque se pueden desordenar. Los socios son fundamentales para Aries porque acompañan en el desarrollo de los proyectos”.

Leo

Respecto de los leoninos, sostuvo: “Contrariamente a Aries, tienen los planetas para atrás. Es un mes en el que van a tener que recapacitar antes de aceptar las cosas, tanto en el trabajo como en el amor. Lo que está bueno en Leo es que Júpiter y Marte, al estar en Aries, lo impulsa a que tengan metas a futuro. Puede ser un mes en el que se dediquen a ordenar papeles, escrituras y todo tipo de cuestiones relacionadas. Leo tiene el don de la maestría en 2022. Quizás en el pasado dabas clases y dejaste, volvé a eso que está muy bueno”.

Sagitario

Para las personas de Sagitario, La Torre explicó que “están en tiempos de no cumpleaños hasta el día 20″. Al respecto, profundizó: “Eso quiere decir que el trabajo en equipo es fundamental. Tienen la energía de Júpiter que suma gente desde un signo maravilloso como Aries, que le da mucha fuerza. Sagitario tiene la fuerza de voluntad desarrollada para la búsqueda de trabajo en sociedad y en equipo. Cuando el Sol entra en Cáncer es maravilloso porque todo ese trabajo puede ser plasmado en el hogar”.

En relación con los signos de Tierra, la tarotista mencionó: “En junio el amor desordena a los signos de Tierra porque, al estar Venus en Tauro, la sensualidad del amor está muy presente. Es muy importante que estén bien parados en su vida material”.

Tauro

“Tienen a Mercurio y Venus en su signo. Esto quiere decir que les irá súper bien en el amor y en el dinero. Esas dos cosas son las fundamentales para que les vaya bien en la vida en sí y, de esa forma, lo podrán sobrellevar bien. En la salud les diría que recapaciten un poco: puede ser que tengan que hacerse cargo de ver esos dolores de cabeza que tienen que ver con la falta de hierro. Tienen mucho trabajo y no avanzan porque no cuentan con las vitaminas necesarias”, precisó la astróloga.

Virgo

En relación con las personas de Virgo, La Torre detalló: “No tienen tantos problemas de salud tan trascendentes en junio, salvo los normales. Lo que tiene de bueno este tiempo es que el Sol de Géminis va a incomodar sus pensamientos. Seguramente, ordenen todo lo que tiene que ver con lo laboral: papeles, administración, pagar las cuentas... Eso a Virgo le dará tranquilidad y mucha paz sobre todo los primeros días de junio”.

Según consignó la astróloga, los signos de Aire “son los elegidos del mes de junio”. En ese sentido, remarcó: “Les irá brillante en todo lo que hagan, sobre todo en el desarrollo laboral y profesional. Después del día 15, verán todo un poco mejor”.

Géminis

“Les va a ir bien en todo. Se les abrirá diversas oportunidades laborales y afectivas. Si están cursando estudios, se van a sacar buenas notas. Todo lo que quieran hacer está bien. Dejen que todo fluya porque es un mes en el que las cosas son fáciles de manejar”, sostuvo sobre los geminianos.

Libra

Acerca de las personas de Libra, precisó: “Tienen la posibilidad de que Géminis y Tauro les genere un buen aspecto, sobre todo hasta el día 20. Después, ingresa el Sol en Cáncer y, como sabemos, rige la estación del invierno y la primavera. Son los reyes de distintas estaciones”. Y añadió: “Hay cierta competitividad. Libra tiene la tendencia a querer guardarse y no aparecer en escena; por eso, es tiempo de disfrutar lo que uno hace, dedicarse a la creatividad interior y no estar tan expuestos”.

Acuario

“Tienen muy buenos tránsitos cuando Mercurio y Venus entren en Géminis a partir del día 23. Si bien el Sol en esta estación es muy bueno, el tránsito les puede llegar a afectar en la salud y en lo emocional. El no poder hablar y no poder decir lo que quieren, puede causar problemas en las tiroides y en la garganta. Acuario tiene que tener un cierto cuidado con eso. Con referencia al trabajo, pueden sentirse exigidos en lo laboral. Lo más importante es que no hagan cosas demasiado estresantes que son típicas de su signo y que estén mucho más tranquilos”, aconsejó.