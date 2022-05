Jimena La Torre brindó, como es habitual, sus predicciones para la semana del 30 de mayo al 5 de abril y explicó que “estará regida la Luna Nueva en Géminis”. En este contexto, en un video que compartió en su canal de YouTube, la tarotista explicó: “La carta que regirá en estos días será la de la Fertilidad, para que comiencen la semana con estas palabras en tu cabeza: maternidad, amor y confort”.

En este sentido, La Torre dijo que, en los próximos días, “todos los signos van a tener el poderío geminiano y tendrán jornadas colmadas de novedades positivas y de ideas que empiezan a activarse”. Por otro lado, explicó que “Mercurio toma posición directa en el signo de Tauro y que esto significa que habrá más tranquilidad en las rutinas diarias”.

Luego de la introducción, la astróloga tiró las cartas de Tarot y reveló las claves que le deparan a los distintos signos en este comienzo de semana.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 30 de mayo al 5 de abril

Aries

Para las personas que viven bajo la influencia de Aries, la tarotista proyectó que “van a estar tranquilos y muy emocionados con las personas que los quieren”. Y recomendó: “Tienen que solucionar todas las cuestiones familiares que los preocupan para que las cosas fluyan más fácilmente”. Por otro lado, indicó que, esta semana, los arianos “harán un reciclaje y renovación de algunas conversaciones que podrían llegar a tener una cierta incomodidad”.

Aries cerrará temas familiares que podrían llegar a tener una cierta incomodidad Captura de Youtube

Tauro

En relación con los taurinos, la autora de El encanto del Tarot: las lecturas de la nueva era, indicó: “Con Venus y Mercurio en su signo se sentirán más acompañados y felices”. Tras revelar que, para ellos, regirá la carta del 2 de oro, explicó: “Sumarán energías y una capacidad de inteligencia para trabajar en equipo. El amor y el trabajo se conjugarán de la mejor manera”.

El signo de Tauro sumará la energía del oro y comenzarán la semana de una manera excelente Captura de Y

Géminis

Al sacar la carta, Jimena La Torre explicó: “Esta semana tendrán la figura de la Emperatriz, que les da una capacidad para que la vida sea fructífera y fértil”. Y profundizó: “Cuando hablamos de la palabra ‘maternidad’ no solo tiene que ver con ser madres, sino que se relaciona con ser madre de las personas que amamos: tener la capacidad de comprender y vivir de la mejor manera”.

Géminis tendrá la capacidad de comprender y vivir de la mejor manera Captura de Youtub

Cáncer

“Es una re linda semana. La presencia de Venus en Tauro y la Luna Nueva en Géminis pasará luego a Cáncer y esto será algo muy positivo. Tendrá encuentros de pareja muy lindos”, señaló la tarotista sobre lo que le deparan los astros a los cancerianos.

Cáncer tendrá días especiales con sus parejas Captura de

Leo

La astróloga explicó que los leoninos “tendrán una semana en la que va a tener que pensar y no mirar o actuar por intuición”. Además, advirtió que “van a cerrar todas las cuestiones que los incomodan, como diversas situaciones familiares”, y que habrá “una renovación”.

Leo va a comenzar a cerrar las cuestiones negativas de su vida Captura de

Virgo

“Tendrá encuentros con gente muy diferente. Venus desde Tauro y Mercurio les dará la posibilidad de acceder a planes nuevos en otros países y en otros lugares: vivirán un mundo nuevo y diferente”, sostuvo la autora del Horóscopo 2022: De Piscis a Aries. El año de los finales y principios sobre el signo de Virgo.

Virgo tendrá encuentros positivos con personas diferentes Captura de Y

Libra

Para las personas que viven bajo la influencia de Libra, La Torre predijo: “La Luna Nueva en Géminis será positiva en cuestiones relacionadas al dinero y será una semana ideal para comprar un bien material, proyectar un negocio o recibir un aumento de sueldo”.

Libra tendrá noticias positivas en relación al dinero y lo material Captura de Y

Escorpio

La astróloga adelantó que los escorpianos “vivirán una excelente semana familiar, con encuentros positivos, y tendrán en cuenta al otro”. “Mercurio desde la oposición, más Venus, le pedirá a Escorpio que si o si trabajen en equipo”, añadió.

Escorpio vivirá una linda semana familiar Captura de

Sagitario

“No van a tener energías para trabajar en equipo. Están en tiempos de no cumpleaños y quizás no la están pasando súper bien en esta semana. La recomendación es que se queden con la mitad de las cosas que valgan la pena y no se arriesguen a exponerse mucho, porque pueden tener problemas de salud y de dinero”, precisó La Torre para las personas sagitarianas.

Sagitario se encuentra en su época de no cumpleaños Captura de

Capricornio

“La Luna los hace reflexionar sobre su familia y en relación con las cosas que sucedieron en el último tiempo. Capricornio tendrá una vuelta a la adolescencia, con un pensamiento un poco infantil. Habrá cambios interesantes”, dijo la tarotista en torno a los capricornianos.

Capricornio tendrá una regresión en su pensamiento y se dará cuenta de cuestiones imporantes en su vida Captura de

Acuario

Tras mencionar que tendrán la carta de los Enamorados para esta semana, La Torre explicó que esto significa que tendrán “la capacidad de poder ser amantes, disfrutar y compartir el amor. Y lanzó: “Quizás para Acuario es tenso el hecho de que Mercurio y Venus estén desde Tauro, pero también es híper tentador”.

Acuario tendrá una semana especial para el disfrute Captura de Y

Piscis

“Esta es una semana de descanso y tendrán una actitud de tranquilidad, precisamente en los pensamientos incómodos que a veces los ayudan a reaccionar en eso que no quieren”, adelantó la astróloga al revelar la carta.