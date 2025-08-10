Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 11 al 17 de agosto

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 11 hasta el domingo 17 de agosto. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

“Esta semana comienza con la Luna en Piscis, que se dirige hacia Aries para finalmente llegar a su punto menguante en Tauro. Además, esta semana tendremos a Mercurio en el signo de Leo”, analizó la experta en artes esotéricas al analizar las cartas de la suerte para cada uno.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Cambios laborales con Mercurio directo en Leo para los arianos. Es el momento en el que deben reorganizar su vida profesional.

Carta de la suerte : El Rey de Oros. “El dinero no es un problema: te sentás a disfrutar”.

Tauro

Para los nacidos en Tauro es un buen tiempo para ocuparse de su trabajo y empezar a ver cómo resolver lo pendiente con Mercurio directo en Leo.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Encontrás un guía en el camino laboral”.

Géminis

Géminis, con rapidez y la ayuda de Mercurio directo en Leo, resuelve el trabajo y recupera la confianza.

Carta de la suerte : As de Espadas. “En las conversaciones imponés tus mejores ideas”.

Cáncer

Los cancerianos cierran planes, con Mercurio directo en Leo. Mejoran en la relación con sus pares del trabajo y van ganando seguridad al expresar lo que quieren.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Lográs justicia laboral”.

Leo

Los nacidos en Leo, con Mercurio directo en su signo, tendrán ganas de empezar actividades personales que dejaron atrás. Sus palabras tienen magnetismo: atraen propuestas.

Carta de la suerte : Caballero de Bastos. ”Energía puesta en los logros personales”.

Virgo

Para los nacidos en Virgo, con Mercurio directo en Leo, toman compromisos profesionales que sirven de verdad. La intuición se mezcla con estrategia, y eso los hace tomar decisiones y definir.

Carta de la suerte : Caballero de Oros. ”Pisás fuerte sobre tus proyectos de dinero real”.

Libra

Los libranos deben mantenerse tranquilos, porque con Mercurio directo en Leo, tendrán enfrentamientos negativos. Eviten discusiones innecesarias y canalicen sus frustraciones.

Carta de la suerte : As de Oros. “Dedicate a comprar lo que te gusta y olvidarte del mundo”.

Escorpio

Los escorpianos, con Mercurio directo en Leo, tienen crecimiento laboral y de forma muy rápida. Los socios les dan el sí. Su discurso firme y carismático les abre puertas antes cerradas.

Carta de la suerte : Caballero de Copas. “Caminás hacia lo que necesitás para seguir tus deseos”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario les llegó la hora de activar en el trabajo con Mercurio directo en Leo. Reaparece la oportunidad que cambia su vida. Su entusiasmo contagia y los vuelve irresistibles.

Carta de la suerte : Reina de Bastos. ”Se abren a recibir las mejores energías laborales”.

Capricornio

Para los nacidos en Capricornio, Mercurio directo en Leo les genera mayores reuniones e intercambios laborales. Deciden una compra. El liderazgo que ejercen se reconoce, y pueden negociar.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Deciden reciclar muebles o una habitación”.

Acuario

Para los acuarianos todo parecía imposible, pero con Mercurio directo en Leo encuentran la manera de darlo vuelta. Nuevas alianzas llegan si son honestos con lo que quieren comunicar.

Carta de la suerte : La Torre. “Si es necesario, romperás con lo que no sirve”.

Piscis

Piscianos: Mercurio directo en Leo alumbrará su día y verán sus planes laborales en marcha y con éxito. Una conversación clave destraba algo pendiente.