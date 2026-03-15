Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 16 al 22 de marzo

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 16 al 22 de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones del 16 al 22 de marzo

Aries

Los nacidos en Aries, bajo la influencia de Ceres en Tauro, asimilan durante estos días cómo reconfortarse mediante la serenidad y la firmeza. Es la hora de buscar la compañía de seres que brinden contención afectiva y resguardar la propia vitalidad.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Prosperidad que se siembra con afecto”.

Tauro

Los taurinos incrementan esta semana su don para cobijar y respaldar a los demás sin descuidarse a sí mismos. Es el momento de anteponer la salud corporal y anímica ante cualquier otra demanda.

Carta de la suerte : El Sol. “Energía y regocijo total”.

Géminis

Los nacidos en Géminis reciben una vibración semanal que los incita a desacelerar y atender sus requerimientos íntimos. Ceres en Tauro propicia ciclos de reposo, recuperación y contacto con el universo sentimental propio.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Mesura interior”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Cáncer

Los cancerianos consolidan durante estas jornadas sus lazos de amistad y sus círculos de sostén. Es una ocasión ideal para compartir con quienes ofrecen protección y tranquilidad al espíritu.

Carta de la suerte : Tres de Copas. “Respaldo genuino”.

Leo

Los nacidos en Leo despiertan su llamado interior y el anhelo de forjar algo consistente en lo profesional. Ceres en Tauro exige perseverancia y responsabilidad con objetivos que poseen un desarrollo real en el futuro.

Carta de la suerte : Diez de Oros. “Éxito económico persistente”.

Virgo

Los virginianos encuentran en Ceres en Tauro un estímulo para la ambición de estudiar y ampliar su perspectiva vital. Alimentar el intelecto con saberes nuevos otorga a este signo una mayor solidez personal.

Carta de la suerte : La Estrella. “Iluminación que orienta”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana

Libra

Los nacidos en Libra enfrentan una semana que los convoca a curar sentimientos hondos y establecer certeza desde su ser interno. Ceres en Tauro beneficia la organización de bienes comunes y las relaciones profundas con un mayor equilibrio.

Carta de la suerte : Seis de Oros. “Equidad y ayuda recíproca”.

Escorpio

Los escorpianos movilizan esta semana el sector del romance y las alianzas, lo cual aporta enseñanzas sobre el intercambio de atenciones. Los lazos maduran cuando existe un involucramiento verdadero y una calma emocional constante.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Vínculo firme”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario aprovechan esta energía para organizar su cotidianidad y proteger mejor su físico durante la semana. Ceres en Tauro llama a instaurar rutinas sencillas pero continuas que incrementen la plenitud general.

Carta de la suerte : Ocho de Oros. “Empeño que edifica”.

Capricornio

Los capricornianos maximizan esta semana su ingenio y la facultad de alimentar iniciativas que los entusiasman. Este tránsito acarrea más ganas de gozar del romance y del deleite con una perspectiva de permanencia.

Carta de la suerte : As de Copas. “Felicidad que brota”.

Acuario

Los nacidos en Acuario centran su atención en la vivienda y en los lazos familiares durante estos siete días. Ceres en Tauro los incita a edificar un entorno de resguardo afectivo donde todos logren sentirse protegidos.

Carta de la suerte : Diez de Copas. “Concordia en el hogar”.

Piscis

Los piscianos encuentran en Ceres en Tauro la facilidad para entablar diálogos honestos y relaciones próximas que alimentan su día a día. La expresión de este signo se transforma en un refugio necesario para el prójimo.