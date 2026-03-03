Estos son los cuatro signos del Zodíaco infieles por naturaleza

El portal especializado Astroyolo analizó la conducta de las personas en sus vínculos íntimos de acuerdo con su signo del Zodíaco. El estudio determinó rasgos específicos de la personalidad que influyen en la lealtad y el deseo sexual dentro de una relación.

Los cuatro signos del Zodíaco infieles por naturaleza

La astrología caracteriza a ciertos grupos con una disposición natural hacia el sexo, que poseen rasgos que los destacan en los encuentros íntimos. El portal especializado detalla cuatro perfiles con características particulares:

Tauro

Este signo de Tierra tiene a Venus como planeta regente, una posición que influye de forma directa en el aspecto amoroso de la carta natal. El medio afirma que Tauro “es el más sensual y carnal del Zodiaco” por su naturaleza erótica. Sus miembros son expertos en temas sexuales y valoran el contacto físico, donde el juego previo es una herramienta clave en su comportamiento. Esta etapa inicial enciende la pasión y aumenta el deseo antes del acto físico.

Los cuatro signos del Zodíaco que son infieles por naturaleza bbc-mundo-14416

Leo

Los nacidos bajo este signo de Fuego poseen una vitalidad notable, con una energía física constante. Los leoninos concretan más de un encuentro sexual durante el día debido a su vigor y existe una gran sensibilidad hacia la opinión de la pareja. El sitio Astroyolo indica que estos sujetos prefieren el reconocimiento ajeno. Ellos desean que sus compañeros los recuerden por “lo buenos amantes” que son en la intimidad.

Escorpio

Este integrante del elemento Agua destaca por su intensidad y pasión, que guía sus acciones en el plano afectivo. Escorpio hace realidad sus fantasías sexuales y materializa sus deseos internos con facilidad. La creatividad es su rasgo distintivo, lo que lo posiciona como un amante de gran relieve.

Las personas de escorpio se destacan por su pasión e intensidad iStock

Acuario

El signo de Aire se enfoca en la satisfacción del otro, ya que las personas que pertenecen a este signo muestran apertura ante cualquier propuesta sexual y la experimentación define su conducta en los vínculos. Acuario busca probar situaciones nuevas que permitan el descubrimiento de sensaciones en la pareja. Estos individuos son los más coquetos del horóscopo.

El calendario completo para identificar cada signo

La identidad astral de cada persona surge a partir del día y el mes de su nacimiento. Este dato es fundamental para conocer la posición de los planetas en la carta natal. El horóscopo se divide en los siguientes periodos:

El signo del Zodíaco depende de la fecha de nacimiento Freepik

Aries: del 21 de marzo al 20 de abril

Tauro: del 21 de abril al 21 de mayo

Géminis: del 22 de mayo al 21 de junio

Cáncer: del 22 de junio al 23 de julio

Leo: del 24 de julio al 23 de agosto

Virgo: del 24 de agosto al 23 de septiembre

Libra: del 24 de septiembre al 23 de octubre

Escorpio: del 24 de octubre al 22 de noviembre

Sagitario: del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Capricornio: del 23 de diciembre al 20 de enero

Acuario: del 21 de enero al 19 de febrero

Piscis: del 20 de febrero al 20 de marzo

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.