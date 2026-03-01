Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de marzo

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 2 al domingo 8de marzo. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Los nacidos en Aries encuentran en marzo el momento ideal para reencontrar sus vetas artísticas y creativas. Estas facetas les permiten jugarse por el amor con seriedad. Los proyectos entran en etapa de estudio y dan frutos a partir de los últimos días del mes.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Sienten cómo su capacidad de crear se multiplica; ven nacer nuevos proyectos y disfrutan de una etapa de plenitud donde su magnetismo personal atrae el amor deseado”.

Tauro

Los taurinos descubren grandes posibilidades para el amor durante este mes. Los desafíos laborales los estimulan a buscar opciones para alcanzar el éxito. La pareja, o esa persona especial, los motiva a vibrar en sensaciones de felicidad única.

Carta de la suerte : Los Enamorados. “Se encuentran frente a una elección importante que nace del corazón; viven una conexión muy profunda con alguien especial que los ayuda a definir su verdadera felicidad”.

Géminis

Los nacidos en Géminis logran avances excelentes a nivel laboral durante marzo. Saben en quién apoyarse para seguir el camino del progreso. La fe en los proyectos sentimentales les otorga fuerza y la capacidad de un compromiso real con quien aman.

Carta de la suerte : El Hierofante. “Reciben un consejo clave o el apoyo de alguien con experiencia que les da la estabilidad buscada; sienten la seguridad necesaria para dar un paso serio en su relación”.

Cáncer

Los cancerianos activan los planes demorados y encaminan los asuntos que, por algún motivo, mantenían un freno. Cuentan con un tiempo para la recapacitación y, de ese modo, fortalecen la fe en sus planes de mudanza y viajes.

Carta de la suerte : La Rueda de la Fortuna. “Experimentan un giro inesperado que destraba sus asuntos pendientes; sienten que el viento sopla a su favor y que llega el momento justo para mudarse o emprender ese viaje”.

Leo

Los nacidos en Leo recuperan el tiempo perdido y producen con mayor eficacia durante este mes. Marzo presenta el amor con un matiz de compromiso. Inician estudios en áreas de su agrado y demuestran gran valor y decisión.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Logran el dominio de sus miedos e impulsos, lo que les permite encarar sus estudios con una disciplina asombrosa y demostrar la valentía necesaria para formalizar su relación amorosa”.

Virgo

Los virginianos están en una etapa donde primará la inteligencia. Deberán empezar a trabajar sobre su salud.

Carta de la suerte : El Carro. “Estás en el camino hacia el éxito”.

Libra

Los libranos disfrutan de excelentes momentos para el arte y la expresión del afecto mutuo. Reconocen en quién apoyarse para sostener su brillo y avanzar como líderes de equipo.

Carta de la suerte : el Carro. “Toman las riendas de su vida con total determinación; avanzan con éxito hacia sus metas profesionales y los demás los siguen por la seguridad y el brillo que transmiten”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio activan sus proyectos apasionados y dan inicio al verdadero movimiento del año. Los estudios se encaminan y por fin perciben los brotes de su siembra profesional.

Carta de la suerte : El Ocho de Oros. “Se sumergen en una actividad que los apasiona para perfeccionar sus talentos; notan con orgullo cómo cada detalle de su esfuerzo laboral se convierte en un logro real”.

Sagitario

Los sagitarianos recuperan su luz interior y encuentran formas creativas de expresar todo su potencial. Se permiten decir que no, aunque algo o alguien les encante; priorizan el autocuidado antes de vibrar en una pasión sin sentido.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Encuentran la paz en su propia compañía; este retiro espiritual les da la claridad mental para rechazar lo que no suma y redescubrir lo que realmente vale la pena”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio reciben posibilidades de mirar a sus seres queridos con compasión. Los proyectos sin sustento cambian y unas vacaciones surgen dentro de los planes. Es un ciclo ideal para la reconciliación y el aprendizaje de la comprensión laboral.

Carta de la suerte : La Templanza. “Logran sanar viejos rencores y hablan desde la calma; sienten que la armonía regresa a su entorno laboral y personal, lo que les permite disfrutar de un descanso merecido”.

Acuario

Los acuarianos logran avances excelentes en el amor y definen con claridad a dónde ir para concretar una compra. Un proyecto real crece en sus planes; cuentan con la fuerza y la capacidad de comprensión en el ámbito del trabajo.

Carta de la suerte : El As de Oros. “Reciben una oportunidad económica o la posibilidad de realizar una inversión importante; ven cómo un sueño materializa en algo físico y tangible que les otorga seguridad”.

Piscis

Los nacidos en Piscis activan los viajes cortos y ven cómo todo lo demorado toma su curso. Avanzan con firmeza en sus mejores planes y dedican tiempo para recapacitar sobre las cuestiones del corazón.

Carta de la suerte : El Seis de Espadas. “Dejan atrás los problemas y las confusiones del pasado para navegar hacia una etapa mucho más tranquila; sienten que finalmente se alejan de lo agobiante para empezar de cero en el amor”.