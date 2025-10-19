Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 20 al 26 de octubre
Los signos del Zodíaco sufrirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
- 3 minutos de lectura'
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 20 al domingo 26 de octubre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Los nacidos en Aries se conectarán más con su pareja y equilibrarán las energías para tener un diálogo más fluido, de manera tal que se fortalecerá la conexión emocional.
- Carta de la suerte : Diez de Oros: “Tu evolución sentimental te traerá mucho éxito”.
Tauro
A los taurinos le beneficiará la llegada de Venus en Libra: obtendrán un magnetismo especial con la pareja y eso los llevará a sentirse más atractivo y con ganas de compartir momentos más placenteros.
- Carta de la suerte: Dos de Bastos: “La pasión te conducirá en tu crecimiento”.
Géminis
Los geminianos tendrán una semana de inspiración repleta de ideas que los llevará a conectar con otras personas.
- Carta de la suerte: Los Enamorados: “Reafirmarás tu amor con tu pareja”.
Cáncer
La llegada de Venus es una buena noticia para los nacidos en Cáncer: mejoran la conexión con sus sentimientos y eso los anima a expresar mejor sus sentimientos.
- Carta de la suerte: La Justicia: “Tus sueños se hacen realidad”.
Leo
Los nacidos en Leo fortalecen su unión matrimonial y encaran muchos planes en pareja.
- Carta de la suerte: La Estrella: “Tu magnetismo es un arma irresistible para el resto”.
Virgo
Los nacidos en Virgo aprovechan la llegada de Venus para mejorar la relación con su pareja.
- Carta de la suerte: Nueve de Copas: “Llegó el momento de demostrar cuánto amás a tu entorno”.
Libra
Los libranos gozan de una satisfacción única que los lleva a tener muchos momentos de felicidad con su media naranja.
- Carta de la suerte: Diez de Copas: “Se vienen nuevos proyectos en pareja”.
Escorpio
Los escorpianos aprovechan el arribo de Venus para activar ideas que le den un aire nuevo a su relación de pareja.
- Carta de la suerte: Ocho de Copas: “Un amor del pasado te ayudará a sanar”.
Sagitario
Los nacidos en Sagitario se sienten más libres para amar sin ataduras y disfrutan el presente.
- Carta de la suerte: Dos de Copas: “La atracción y el poder en el amor te conducirán durante esta semana”.
Capricornio
Los capricornianos adquieren una madurez que le permiten disfrutar sin exigencias y fortalecen los lazos ya estables.
- Carta de la suerte: Rey de Copas: “Usás tu seducción para conectar más con tu familia”.
Acuario
Los nacidos en Acuario establecerán nuevas metas que lo ayudarán a revivir la ilusión.
- Carta de la suerte: La Rueda de la Fortuna: “Tu familia y economía se estabilizarán”.
Piscis
Los piscianos mejoran su nivel afectivo. Encaran compras que les levantan el ánimo.
- Carta de la suerte: La Sacerdotisa: “Tu intuición amorosa te guía hacia decisiones acertadas”.