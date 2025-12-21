Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de diciembre
Los diferentes signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la experta mostró la carta del destino que le corresponde a cada uno
Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 22 al domingo 28 de diciembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
Los nacidos en Aries miran para adelante y no le temen a ningún obstáculo por más que los haya, aunque tendrán muchos en este Sol en Capricornio.
- Carta de la suerte: Siete de Bastos. “Les encantarán los desafíos. Este período los empuja a demostrar coraje real y sostener decisiones firmes, incluso cuando el entorno presiona”.
Tauro
Los taurinos, en el Sol en Capricornio, se tornan completamente efectivos: solo les importa la meta. Ya vienen trabajando mucho y ahora se acercan al objetivo.
- Carta de la suerte: La Emperatriz. “Ahora es tiempo que los mimen. La estabilidad lograda se vuelve terreno fértil para cosechar reconocimiento, bienestar y resultados palpables”.
Géminis
Los geminianos, con el Sol en Capricornio, vienen con todo y vuelven a lugares de número uno, de conducción y de fuerza. Todos quieren seguir por el camino que ellos marcan.
- Carta de la suerte: As de Espadas. “Dan la nota con sus palabras. Sus ideas tendrán impacto importante y sus decisiones abrirán caminos que otros no se animan a transitar”.
Cáncer
El Sol en Capricornio tenderá a desequilibrarlos a los cancerianos y les aportará una gran necesidad de justicia que a ustedes no les importará tanto.
- Carta de la suerte: Dos de Copas. “Solo quieren que los amen. Este clima los invita a priorizar vínculos cálidos y a buscar refugio emocional en quienes realmente los contienen“.
Leo
A los nacidos en Leo se les viene la justicia a favor, en la profesión y en el amor. Es un tiempo para compromisos y para firmar buenos acuerdos.
- Carta de la suerte: El rey de Oros. “Los bienes materiales aumentan su patrimonio. Las oportunidades llegan con prestigio y estabilidad, consolidando el lugar de autoridad que vienen construyendo”.
Virgo
Los nacidos en Virgo ya hicieron, ya ordenaron y ya sirvieron para todo. Este próximo año siguen subidos mirando los proyectos, escuchando su intuición.
- Carta de la suerte: Siete de Oros. “No cambian ni modifican: solo siguen. La constancia los premia, permitiéndoles avanzar sin sobresaltos y manteniendo resultados que crecen de forma sostenida”.
Libra
El Sol en Capricornio los ayuda a los libranos a que se destaquen en todo. Serán catalogados como “unas grandes personas”.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “No les quedará otra opción que seguir su camino. Este reconocimiento llega junto a una nueva madurez, que los obliga a tomar decisiones más firmes y menos dependientes de otros”.
Escorpio
A los escorpianos les toca prepararse, porque comienza el Sol en Capricornio para lograr mejorar en la profesión. Es tiempo de entrenarse.
- Carta de la suerte: Ocho de Bastos. “Para tomar impulso en el momento indicado. Su intensidad encuentra dirección y disciplina, permitiendo que cada esfuerzo tenga un impacto real y estratégico”.
Sagitario
Un tiempo para sentirse apoyado por las parejas, los amigos y la justicia a los nacidos en Sagitario. Para viajar por trabajo, también.
- Carta de la suerte: Cinco de Espadas. “Participan en grupos por justicia social. La red afectiva y laboral se vuelve motor de expansión, dándoles nuevas causas, proyectos y experiencias que los entusiasman“.
Capricornio
Los capricornianos, con este Sol que entra junto a la Luna en Acuario, el signo del próximo año, se ven ayudados para tener mejor justicia y grandes acuerdos.
- Carta de la suerte: Diez de Oros. “Se rodearán de gente que sirve. El año se abre con claridad, estabilidad y alianzas que consolidan su crecimiento y fortalecen su lugar de autoridad”.
Acuario
A los nacidos en Acuario, este Sol en Capricornio para que se abran las oportunidades y mejoren la relación con todos sus amigos. Este año es para la paz.
- Carta de la suerte: As de Copas. “Recibes un premio afectivo. La armonía social se convierte en puerta a nuevas oportunidades, vínculos sanadores y proyectos compartidos”.
Piscis
Los piscianos, con el Sol en Capricornio, se verán obligados a repensar y mejorar. El año que se va los dejó acompañados del amor y les enseñó a contar con el otro. Seguirán haciendo acuerdos que los ayuden a seguir. Organizan planes con la pareja.
- Carta de la suerte: El Sacerdote. “La energía los guía a ordenar sus emociones y responsabilidades para construir relaciones y proyectos más estables”.