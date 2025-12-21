Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de diciembre

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 22 al domingo 28 de diciembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Los nacidos en Aries miran para adelante y no le temen a ningún obstáculo por más que los haya, aunque tendrán muchos en este Sol en Capricornio.

Carta de la suerte : Siete de Bastos. “Les encantarán los desafíos. Este período los empuja a demostrar coraje real y sostener decisiones firmes, incluso cuando el entorno presiona”.

Tauro

Los taurinos, en el Sol en Capricornio, se tornan completamente efectivos: solo les importa la meta. Ya vienen trabajando mucho y ahora se acercan al objetivo.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “Ahora es tiempo que los mimen. La estabilidad lograda se vuelve terreno fértil para cosechar reconocimiento, bienestar y resultados palpables”.

Géminis

Los geminianos, con el Sol en Capricornio, vienen con todo y vuelven a lugares de número uno, de conducción y de fuerza. Todos quieren seguir por el camino que ellos marcan.

Carta de la suerte : As de Espadas. “Dan la nota con sus palabras. Sus ideas tendrán impacto importante y sus decisiones abrirán caminos que otros no se animan a transitar”.

Cáncer

El Sol en Capricornio tenderá a desequilibrarlos a los cancerianos y les aportará una gran necesidad de justicia que a ustedes no les importará tanto.

Carta de la suerte : Dos de Copas. “Solo quieren que los amen. Este clima los invita a priorizar vínculos cálidos y a buscar refugio emocional en quienes realmente los contienen“.

Leo

A los nacidos en Leo se les viene la justicia a favor, en la profesión y en el amor. Es un tiempo para compromisos y para firmar buenos acuerdos.

Carta de la suerte : El rey de Oros. “Los bienes materiales aumentan su patrimonio. Las oportunidades llegan con prestigio y estabilidad, consolidando el lugar de autoridad que vienen construyendo”.

Virgo

Los nacidos en Virgo ya hicieron, ya ordenaron y ya sirvieron para todo. Este próximo año siguen subidos mirando los proyectos, escuchando su intuición.

Carta de la suerte : Siete de Oros. “No cambian ni modifican: solo siguen. La constancia los premia, permitiéndoles avanzar sin sobresaltos y manteniendo resultados que crecen de forma sostenida”.

Libra

El Sol en Capricornio los ayuda a los libranos a que se destaquen en todo. Serán catalogados como “unas grandes personas”.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “No les quedará otra opción que seguir su camino. Este reconocimiento llega junto a una nueva madurez, que los obliga a tomar decisiones más firmes y menos dependientes de otros”.

Escorpio

A los escorpianos les toca prepararse, porque comienza el Sol en Capricornio para lograr mejorar en la profesión. Es tiempo de entrenarse.

Carta de la suerte : Ocho de Bastos. “Para tomar impulso en el momento indicado. Su intensidad encuentra dirección y disciplina, permitiendo que cada esfuerzo tenga un impacto real y estratégico”.

Sagitario

Un tiempo para sentirse apoyado por las parejas, los amigos y la justicia a los nacidos en Sagitario. Para viajar por trabajo, también.

Carta de la suerte : Cinco de Espadas. “Participan en grupos por justicia social. La red afectiva y laboral se vuelve motor de expansión, dándoles nuevas causas, proyectos y experiencias que los entusiasman“.

Capricornio

Los capricornianos, con este Sol que entra junto a la Luna en Acuario, el signo del próximo año, se ven ayudados para tener mejor justicia y grandes acuerdos.

Carta de la suerte : Diez de Oros. “Se rodearán de gente que sirve. El año se abre con claridad, estabilidad y alianzas que consolidan su crecimiento y fortalecen su lugar de autoridad”.

Acuario

A los nacidos en Acuario, este Sol en Capricornio para que se abran las oportunidades y mejoren la relación con todos sus amigos. Este año es para la paz.

Carta de la suerte : As de Copas. “Recibes un premio afectivo. La armonía social se convierte en puerta a nuevas oportunidades, vínculos sanadores y proyectos compartidos”.

Piscis

Los piscianos, con el Sol en Capricornio, se verán obligados a repensar y mejorar. El año que se va los dejó acompañados del amor y les enseñó a contar con el otro. Seguirán haciendo acuerdos que los ayuden a seguir. Organizan planes con la pareja.