La inteligencia artificial es una herramienta útil para despejar dudas sobre distintas temáticas. En ese sentido, los creyentes de la astrología pueden recurrir a ella para conocer cuáles son los tres signos con “menos suerte” en diciembre 2025.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

ChatGPT adelantó cuáles son los signo que enfrentarán desafío en diciembre

Vale aclarar que se trata de tendencias astrológicas que solo indican el tipo de energía que tendrán disponible durante las próximas semanas. De todos modos, las personas pueden enfrentar diferentes desafíos o mismo obtener recompensas en este período, sin importar de qué signo sean.

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en diciembre 2025, según la inteligencia artificial

Al momento de preguntar a la IA sobre cuáles son los signos del Zodíaco que no serán menos beneficiados debido a que enfrentarán desafíos y no experimentarán tanta suerte en el último mes del año, la herramienta reveló que son Tauro, Piscis y Escorpio.

La I señaló que Tauro, Piscis y Escorpio son los signos que tendrán "menos suerte" en diciembre Freepik

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Tauro : los taurinos pueden enfrentar posibles problemas de salud y decepciones emocionales durante diciembre. El mes aparece marcado por tensiones, lo que podría afectar su bienestar general y demandar mayor cuidado personal. A su vez, puede que experimenten cambios inesperados e inestabilidad financiera.

: los taurinos pueden enfrentar posibles problemas de salud y decepciones emocionales durante diciembre. El mes aparece marcado por tensiones, lo que podría afectar su bienestar general y demandar mayor cuidado personal. A su vez, puede que experimenten cambios inesperados e inestabilidad financiera. Piscis : este mes los nacidos bajo el signo de los peces podrían acarrear gran sensibilidad, fluctuaciones emocionales y agotamiento mental. Las decisiones importantes podrían generar dudas, y convendría postergar decisiones drásticas hasta que la mente esté más clara.

: este mes los nacidos bajo el signo de los peces podrían acarrear gran sensibilidad, fluctuaciones emocionales y agotamiento mental. Las decisiones importantes podrían generar dudas, y convendría postergar decisiones drásticas hasta que la mente esté más clara. Escorpio: se podrían presentar en las próximas semanas algunas dificultades para este signo de Agua, especialmente en lo emocional o relacionado con cambios profundos. Por lo tanto, diciembre podría no ser ideal para decisiones sensibles, sino más bien para el cuidado interior.

Cabe recordar que se trata de tendencias astrológicas que no impiden que las personas salgan adelante y puedan reponerse de las adversidades. De hecho, sirve saberlas de antemano para prepararse y poder enfrentar los desafíos de forma planificada.

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en diciembre 2025, según la inteligencia artificial

Sagitario, Virgo y Libra serán los signos más afortunados de diciembre 2025, de acuerdo a la IA shutterstock - Shutterstock

Al consultar al ChatGPT sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en diciembre 2025, la IA realizó un análisis exhaustivo y determinó que los tres signos más afortunados son Sagitario, Virgo y Libra.

Sagitario : diciembre es un mes especialmente favorable para este signo del arquero. Se considera que el tránsito lunar y planetario —incluida la Luna nueva en Sagitario— en esta constelación trae para los sagitarianos nuevos comienzos, claridad, impulso para proyectos, viajes y metas personales. Ese empujón cósmico puede traducirse en oportunidades de crecimiento, expansión de horizontes, decisiones inspiradas y un cierre de año con buen ánimo y motivación.

: diciembre es un mes especialmente favorable para este signo del arquero. Se considera que el tránsito lunar y planetario —incluida la Luna nueva en Sagitario— en esta constelación trae para los sagitarianos nuevos comienzos, claridad, impulso para proyectos, viajes y metas personales. Ese empujón cósmico puede traducirse en oportunidades de crecimiento, expansión de horizontes, decisiones inspiradas y un cierre de año con buen ánimo y motivación. Virgo : este signo de Tierra será el que tendrá más suerte económica en diciembre. Este favorecimiento se debe a que su capacidad de planificación, orden y disciplina estará alineada con la energía de cierre de ciclo del mes, lo que podría permitir a sus nacidos a concretar pagos atrasados, cerrar proyectos, cerrar deudas o recibir recompensas por su esfuerzo.

: este signo de Tierra será el que tendrá más suerte económica en diciembre. Este favorecimiento se debe a que su capacidad de planificación, orden y disciplina estará alineada con la energía de cierre de ciclo del mes, lo que podría permitir a sus nacidos a concretar pagos atrasados, cerrar proyectos, cerrar deudas o recibir recompensas por su esfuerzo. Libra: para el signo de la balanza, este período podría significar resolución de asuntos pendientes —trámites, decisiones demoradas—, avances en proyectos creativos, estudios, viajes o cambios de vida. Además, su magnetismo personal, su autoestima y su capacidad de relacionarse se verían favorecidos, lo que puede abrir puertas nuevas en lo social, laboral y personal.

¿Cómo saber tu ascendente?

Se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar. Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.