Con el inicio del último mes de 2025, varias personas creyentes en la astrología buscan sus horóscopos para conocer su fortuna. La inteligencia artificial (IA) puede servir para conocer cuáles son los tres signos con “más suerte” en diciembre 2025.

Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

Estas son las predicciones de ChatGPT sobre los signos con mayor fortuna en diciembre Shutterstock - Shutterstock

Cuáles son los tres signos con “más suerte” en diciembre 2025, según la inteligencia artificial

Al consultar a ChatGPT sobre cuáles son los signos del Zodíaco que tendrán suerte en diciembre 2025, la IA realiza un análisis exhaustivo y determina que los tres signos más afortunados en el último mes del año son Sagitario, Virgo y Libra.

A continuación, algunos aspectos generales que experimentarán estos signos según las predicciones astrológicas:

Sagitario : diciembre es un mes especialmente favorable para este signo del arquero. Se considera que el tránsito lunar y planetario —incluida la Luna nueva en Sagitario— en esta constelación trae para los sagitarianos nuevos comienzos, claridad, impulso para proyectos, viajes y metas personales. Ese empujón cósmico puede traducirse en oportunidades de crecimiento, expansión de horizontes, decisiones inspiradas y un cierre de año con buen ánimo y motivación.

Virgo : este signo de Tierra será el que tendrá más suerte económica en diciembre. Este favorecimiento se debe a que su capacidad de planificación, orden y disciplina estará alineada con la energía de cierre de ciclo del mes, lo que podría permitir a sus nacidos a concretar pagos atrasados, cerrar proyectos, cerrar deudas o recibir recompensas por su esfuerzo.

Libra: para el signo de la balanza este período podría significar resolución de asuntos pendientes —trámites, decisiones demoradas—, avances en proyectos creativos, estudios, viajes o cambios de vida. Además, su magnetismo personal, su autoestima y su capacidad de relacionarse se verían favorecidos, lo que puede abrir puertas nuevas en lo social, laboral y personal.

Cabe aclarar que se trata de una valoración de aspectos generales a partir de los tránsitos planetarios durante este mes. Por lo tanto, la experiencia de cada persona puede variar. Para obtener un horóscopo más personalizado y detallado, se recomienda consultar a un astrólogo profesional o buscar predicciones específicas para cada signo.

Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en diciembre 2025, según la inteligencia artificial

Por otro lado, la IA destaca los signos con “menos suerte” en este noviembre son Tauro, Piscis y Escorpio. Esto es lo que pueden esperar en el último mes del año:

Tauro : los taurinos pueden enfrentar posibles problemas de salud y decepciones emocionales durante diciembre. El mes aparece marcado por tensiones, lo que podría afectar su bienestar general y demandar mayor cuidado personal. A su vez, puede que experimenten cambios inesperados e inestabilidad financiera.

Piscis : este mes los nacidos bajo el signo de los peces podrían acarrear gran sensibilidad, fluctuaciones emocionales y agotamiento mental. Las decisiones importantes podrían generar dudas, y convendría postergar decisiones drásticas hasta que la mente esté más clara.

Escorpio: se podrían presentar en las próximas semanas algunas dificultades para este signo de Agua, especialmente en lo emocional o relacionado con cambios profundos. Por lo tanto, diciembre podría no ser ideal para decisiones sensibles, sino más bien para el cuidado interior.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Vale recordar que se trata de tendencias astrológicas que solo indican el tipo de energía que tendrán disponible durante las próximas semanas. De todos modos, las personas pueden enfrentar diferentes desafíos o mismo obtener recompensas en este período, sin importar de qué signo sean.