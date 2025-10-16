Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 17 de octubre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Libra, y este fin de semana se une en cuadratura a Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración es una oportunidad para apostar por el crecimiento familiar y/o vincular. A su vez, Venus (planeta de las relaciones, regente de Libra) ingresó en Libra y se opone a Neptuno en Aries. Esta oposición es fuerte; trae un juego de ilusión y desilusión en temáticas amorosas.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Cuál es el tip de la semana, ascendente por ascendente

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana se une en conjunción con Mercurio (planeta de la comunicación). Esta interacción puede hacerte hablar de más y ser hiriente con tus seres queridos.

Tip: es bueno saberlo para pensar antes de hablar.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) ingresó en Libra y se opone a Neptuno (planeta asociado al inconsciente) en Aries. Esta oposición es de alto impacto y puede traer escenas de ilusión y desilusión amorosas. Además, los recorridos de Marte y Mercurio en Escorpio, tu eje complementario, redoblan la apuesta con intensidad emocional.

Tip: confía en las señales de tu cuerpo.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) ingresó en Escorpio y este fin de semana se une con Marte (planeta de la acción) en este signo. Esta configuración puede ser incómoda al principio, pero puede ayudarte a destrabar un tema emocional con una buena conversación.

Tip: no le tengas tanto miedo a mostrarte vulnerable.

Ascendente en Cáncer

Mientras que la Luna (tu regente) se encuentra en fase menguante, este fin de semana el tono energético está dado por la unión matemática del Sol en Libra con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en tránsito por tu signo. En términos psicológicos, puede ser que estés comenzando una nueva etapa con tu familia y que eso traiga nostalgias del pasado.

Tip: las dinámicas familiares también cambian.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Libra y esta semana conecta en cuadratura con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración puede servir para sintonizar e imaginar de qué modo te gustaría crecer en tu situación vincular y/o familiar.

Tip: cuidado con la exageración y el dramatismo.

El Sol sigue con su recorrido por Libra (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su recorrido por Escorpio y este fin de semana se une en conjunción con Marte (planeta de la acción). Esta conexión puede despertar una faceta más emocional, inclusive algo desbordada. Está bueno saberlo para que no te juzgues si durante unos días perdés la calma.

Tip: eso sí, sin agresividad.

Ascendente en Libra

Tu temporada continúa avanzando a flor de piel. Este fin de semana el Sol en tránsito por tu signo conecta con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración trae preguntas sobre tus próximos pasos profesionales, familiares, vinculares. Cuidado con la ansiedad, son temas que llevan tiempo de decantación. Además, Venus ingresó en tu signo y se opone a Neptuno en Aries, lo que puede traer alguna distorsión en tus sentimientos.

Tip: a veces, simplemente, se hace lo que se puede.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) retomó su marcha directa y esto, de a poco, eleva el voltaje de tu energía. Por otro lado, los recorridos de Mercurio (planeta de la comunicación) y Marte (planeta de la acción) en tu signo van preparando el terreno para la temporada en Escorpio. Además, esta interacción potencia tu comunicación asertiva, y es bueno saberlo para no ser demasiado cortante.

Tip: usá tu poder para sanar conversando.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) se encuentra en Cáncer y este fin de semana conecta en cuadratura con el Sol en Libra. Esta configuración puede traer tensiones entre tus ganas de repliegue y tus vínculos sociales o amorosos.

Tip: hablá con claridad sobre lo que necesitás, sin culpas.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa retrógrado en Piscis y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Mientras tanto, Júpiter en Cáncer (tu eje complementario) conecta en cuadratura con el Sol en Libra. Esta configuración ilumina qué rol te gustaría tener en las dinámicas afectivas y familiares.

Tip: no tenés que conformarte ni ceder todo el tiempo.

Ascendente en Acuario

Plutón (planeta asociado a la transformación), en tránsito por tu signo, retomó su marcha directa. Aunque el efecto no es instantáneo, es posible que sientas un cambio de ritmo, y que algunas situaciones empiecen a avanzar más rápido, o al menos con más fluidez.

Tip: cuidado con idealizar a quienes no te tratan bien.

Horoscopo: ascendente por ascendente

Ascendente en Piscis

Información energética importante para vos: Neptuno (tu regente) en su tránsito por Aries se opone a Venus (planeta de las relaciones) en Libra. Esta configuración puede traer ilusiones amorosas, pero también fuertes decepciones.