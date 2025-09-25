Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el último fin de semana de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) inició su recorrido por Libra y esta temporada trae energía de balance. Es una buena oportunidad para sintonizar el punto de equilibrio interno después de lo que dejó la temporada de eclipses, que, por otro lado, todavía reverbera su efecto energético y psíquico. Por otra parte, Marte (planeta de la acción) ingresó en Escorpio, donde estará hasta el 4 de noviembre. Este tránsito le agrega una capa de ambición e intensidad emocional a lo que estamos viviendo.

Empezó la temporada de Libra (Pixabay/@Darkmoon_Art) (Pixabay/@Darkmoon_Art)

Estos movimientos son de alto impacto y atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio) y los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). Para saber cómo afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Información energética relevante para vos: Marte (regente del ascendente en Aries) ingresó en Escorpio y redobla la apuesta con una vibración conquistadora, sin piedad. Eso sí, el secreto está en la estrategia que sepas construir, en poder lidiar bien con esas emociones y furias que a veces te sacan de tu eje.

Tip: esperar puede ser parte de la estrategia.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Virgo en la zona de tu carta natal asociada a la autoafirmación. Este tránsito funciona como un amable recordatorio de la importancia de cuidar tu relación con vos. Marte (planeta de la acción) ingresó en Escorpio, tu eje complementario, y lleva su energía de avance al ámbito vincular.

Tip: buen momento para subir decibeles.

Ascendente en Géminis

Las personas con el ascendente en Géminis estarán enfocados en la pareja este fin de semana

Mercurio (tu regente) ingresó en Libra y trae una propuesta de diálogo y comunicación en el ámbito de la pareja. Puede ser buen momento para entablar una conversación vincular, o incluso para pactar una nueva alianza laboral. También, en términos generales, es una buena oportunidad para encarar una negociación.

Tip: armá el plan de acción.

Ascendente en Cáncer

Es posible que todavía estés bajo el efecto de los eclipses y está bien saberlo para no juzgar lo que te está pasando. Es un momento particular de introspección y reflexión que se combina con mucha emocionalidad. Este fin de semana, la Luna (tu regente) transita por Sagitario y ese recorrido puede traer esperanza para sobrellevar esta situación.

Tip: esta vez te toca empatizar con vos.

Ascendente en Leo

El eclipse parcial solar todavía reverbera y puede ser que estés bajo un estado de desconcierto, como si ese fuera el primer paso antes de que caiga una ficha importante. Mientras tanto, el Sol (tu regente) empezó su recorrido por Libra y esta temporada te propone enfocarte en tu situación vincular.

Tip: pueden ser días de revelaciones, así que prestá atención.

Ascendente en Virgo

Tu temporada terminó y dejó varios temas en danza para que, durante estos días, te entregues a un estado de quietud y reflexión. No hace falta que resuelvas nada ya mismo, al contrario, puede ser conveniente observar antes de decidir, analizar y procesar.

Tip: con paciencia.

Ascendente en Libra

Información importante para vos: empezó tu temporada y poco a poco se sentirá el efecto de revitalización que trae el Sol por tu signo. Por otro lado, Venus (tu regente) continúa su recorrido por Virgo en la zona de tu carta natal asociada a los finales. La energía acompaña para hacer un ejercicio consciente de reflexión para que imagines qué aspecto tuyo o de tu dinámica vincular es hora de dejar atrás.

Tip: no te eches la culpa.

Ascendente en Escorpio

Marte (antiguo regente de Escorpio) ingresó en tu signo y trae un empujón anímico y de energía ideal para sobrellevar este momento en que todo parece estar en ebullición. No significa que las cosas vayan a acomodarse, sino que la energía acompaña para que puedas lidiar con lo que está pasando con templanza y estrategia. El desafío está en la administración de tus emociones y energía.

Tip: armá una estrategia sensata y no caigas en la fantasía del control.

Ascendente en Sagitario

La Luna ofrece descanso y refugio a las personas con ascendente en Sagitario en los próximos días Anna Bizon

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y sigue su trabajo de alquimia emocional en el plano íntimo. Por otro lado, este fin de semana la Luna transita en tu signo y, aunque sea un movimiento de bajo impacto, puede ayudarte a encontrar descanso y refugio.

Tip: elegí las batallas.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis. Poco a poco, se termina un recorrido de casi treinta años y, aunque resulte fuerte mirar tan para atrás, puede ser interesante hacer el ejercicio para ver todo lo que pudiste construir y desarrollar en este tiempo. El final del tránsito traerá madurez emocional. Mientras tanto, el recorrido de Júpiter (planeta de la expansión) por Cáncer, tu eje complementario, trae energía de confianza en el plano de la pareja.

Tip: no hagas la lista de lo que falta, sino de tus logros.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha retrógrada en los primeros grados de Géminis y este fin de semana conecta en trígono con el Sol en Libra. Esta interacción es sutil, pero trae una pregunta simple y fundamental: ¿cómo querés vincularte?

Tip: podés decir que no, así que no te sobrecargues.

Ascendente en Piscis

Ahora que la temporada de eclipses en el eje Virgo-Piscis terminó, empezará a decantar la información que trajo, sobre todo, en el plano de la pareja. Mientras tanto, Neptuno (tu regente) mantiene su marcha retrógrada en Aries y Saturno (planeta asociado al compromiso) volvió a tu signo para que te animes a cerrar aquello que ya hace un largo rato tendrías que haber terminado.