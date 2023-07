Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 7 de julio?

escuchar

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa recorriendo Cáncer (signo de Agua, sensible) y la propuesta que trae es empática y amorosa: esta temporada brinda una vibración afectiva y familiar. Además, Mercurio (planeta de la comunicación) se encuentra en tránsito por este signo y nos ayuda a ponerle palabras a la emoción.

Por otro lado, la Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) está en fase menguante y, durante este fin de semana, transita por Piscis y Aries. Mientras tanto, se mantiene la cercanía matemática de Urano (planeta de los cambios) y Venus (planeta de las relaciones) que llevan su energía al ámbito vincular.

Estos movimientos afectan a todos los signos. De todos modos, para saber mejor qué implican estos tránsitos, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los movimientos planetarios, según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su tránsito por los últimos grados de Leo e ilumina la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es el último fin de semana de este recorrido y es bueno saberlo para aprovecharlo al máximo y conectar con tu faceta expresiva, creativa. Por otro lado, la Luna toca tu signo y suma alto voltaje energético.

Tip: dedicale tiempo a tus hobbies.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana mantiene la conexión matemática con Urano (planeta de los cambios) en tránsito por tu signo. Esta interacción puede traer alguna tensión entre el apego y tus ganas de sentirte libre, pero quizás sean dos caras de la misma moneda.

Tip: no lo pienses dicotómicamente.

Ascendente en Géminis

Géminis es un signo del elemento Aire

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) continúa su recorrido por Cáncer (signo de Agua, sensible) y activa la zona de tu carta natal asociada a los recursos. En términos psicológicos, es una buena oportunidad para que valorices tu capacidad comunicativa y para que uses las palabras de forma empática y no solo desde la racionalidad.

Tip: desafía tus prejuicios.

Ascendente en Cáncer

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa en tránsito por tu signo y allí también se encuentra Mercurio (planeta de la comunicación). Es posible que estés más sensible durante estos días y está bien que así sea. Aprovechá que el Sol está en Cáncer para pasar tiempo en casa, buscar refugio y contención en tu entorno afectivo y familiar.

Tip: a veces tocan momentos más difusos.

Ascendente en Leo

Venus (planeta de las relaciones) se encuentra en tránsito por tu signo y mantiene su conexión con Urano (planeta de los cambios) en Tauro. Energéticamente, esta configuración trae una vibración eléctrica y puede poner en escena algunas tensiones familiares y/o laborales que preferías disimular o mantener en segundo plano, pero quizás sea mejor asumir lo que te está pasando.

Tip: el primer paso está en vos.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su recorrido por Cáncer (signo de Agua, sensible) y activa la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo. Por otro lado, la Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) transita por Piscis, tu eje complementario, y conecta con Saturno (planeta del compromiso). Esta conexión ayuda a codificar tus inquietudes en términos vinculares.

Tip: nadie sabe lo que va a ocurrir, así que no te anticipes desde el falso control mental.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana mantiene su conexión con Urano (planeta de los cambios) en tránsito por Tauro. Esta configuración trae información interesante para vos porque puede mostrarte una perspectiva distinta y nueva que no habías pensado para tu situación vincular.

Tip: no te olvides de bailar.

Ascendente en Escorpio

Escorpio se rige por el planeta Plutón

Urano (planeta de los cambios) en tránsito por Tauro, tu eje complementario, mantiene su conexión matemática con Venus (planeta de las relaciones) en Leo. Esta configuración toca puntos clave de tu carta natal y puede funcionar como disparador de preguntas con respecto a tu libertad y/o creatividad en el ámbito de la pareja.

Tip: trabaja la sutileza en la comunicación.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (regente del ascendente en Sagitario) continúa su recorrido por Tauro y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. De todos modos, es bueno recordar que este tránsito trae como propuesta que te amigues con la lentitud, que conectes con el placer, el disfrute de lo básico y que no pierdas de vista las necesidades físicas de tu cuerpo.

Tip: anda de a poco.

Ascendente en Capricornio

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) y Mercurio (planeta de la comunicación) se encuentran en Cáncer, tu eje complementario, e iluminan la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Energética y psicológicamente el foco está allí: ¿cómo sentís tu dinámica vincular? ¿Estás pudiendo expresar lo que te pasa?

Tip: déjate cuidar.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa activado por la interacción con Venus (planeta de las relaciones) en Leo, tu eje complementario. Esta configuración ilumina la base emocional de tu carta natal y aquella zona asociada a la pareja. En términos psicológicos puede ser que sientas cierta tensión e incomodidad entre los deseos propios y ajenos. Tip: conversalo y fijate hasta dónde te podés adaptar.

Ascendente en Piscis

Piscis es el último signo de la rueda zodiacal

Saturno (planeta asociado al compromiso) continúa su marcha retrógrada por tu signo y este viernes conecta con la Luna (fuente de cuidado del Zodíaco) en tránsito por Piscis. Esta conexión puede ayudarte a codificar qué necesitas en términos vinculares y afectivos para atravesar este momento.