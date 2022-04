Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 8 de abril?

El Sol continúa su recorrido por Aries y el tiempo se acelera. Hay gran circulación de energía, ímpetu y ganas de hacer o resolver cosas. Allí también está Mercurio (planeta de la comunicación), que este fin de semana conecta con Plutón (planeta de la transformación) en tránsito por Capricornio.

Especialmente para los signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio), esta interacción puede teñir todo de mayor reactividad, sobre todo a la hora de la comunicación. También puede disparar una conversación purificadora, de esas que permiten hablar con coraje y hacerse cargo de emociones muy profundas.

Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) ingresó en Piscis, y allí también se encuentran Neptuno y Júpiter, que van acercándose cada vez más —un evento único que hace más de 150 años que no ocurría—. Esto significa que la energía de Piscis todavía está presente y trae una propuesta de empatía, sensibilidad y disolución de viejos comportamientos colectivos. Este movimiento es sutil, pero progresivamente cada signo irá incorporándolo.

Para saber mejor qué implican estos tránsitos para vos, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer qué escenarios vitales activan los movimientos planetarios, según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) está conectado matemáticamente con Saturno; y por eso, es posible que estos últimos días te hayas sentido un poco más frenado, sobre todo en trámites y el trabajo. Sin embargo, como el Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta de la comunicación) continúan en tránsito por tu signo, una vez que enfrentes los obstáculos, hay energía para avanzar a la velocidad que te gusta.

Tip: toca ejercitar la paciencia.

Ascendente en Tauro

Información energética importante para vos: Venus (regente del ascendente en Tauro) ingresó en Piscis (signo de agua, muy sensible) y está terminando un recorrido por el zodíaco. Este tránsito puede traer noticias de un proceso vincular que estés concluyendo -aun algo que creías ya tener domesticado-. También es una buena oportunidad para entregarte románticamente, sin tanto pudor.

Tip: no te olvides de lo bien que te hace comer rico.

Ascendente en Géminis

Información energética importante para vos: Mercurio (regente del ascendente en Géminis), en su tránsito por Aries, conecta matemáticamente en cuadratura con Plutón (planeta asociado a la transformación). En términos psicológicos, esto funciona como un despertar de gran energía que tenías guardada. Puede servir para comunicar un malestar y también para que te animes a confrontar.

Tip: ¿qué te enoja? ¿por qué?

Ascendente en Cáncer

La Luna (regente del ascendente en Cáncer) este fin de semana está en fase creciente y en tu signo. Puede ser un buen momento para pasar tiempo en tu casa, conectar con tu familia y simplemente descansar, cocinar o distenderte. Por otro lado, el recorrido del Sol (fuente de energía del zodíaco) y Mercurio (planeta de la comunicación) en Aries en la zona más alta de tu carta natal traen una valentía interesante que vale la pena aprovechar tanto para hablar como para actuar.

Tip: nombrar esos viejos miedos puede liberarte.

Ascendente en Leo

El Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido por Aries (signo de fuego, activo) y, de a poco, se va acercando a Plutón (planeta asociado a la transformación). Esta conexión viene dándose en los últimos años y tiene que ver con tallar nuevos paradigmas de acción y decisión; es decir, nuevas formas de reaccionar. Además, el domingo, la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) estará en tu signo y puede servir para sintonizar con consciencia qué cosas te dan seguridad.

Tip: ¿Y al revés? ¿qué te da inseguridad?

Ascendente en Virgo

Información energética importante para vos: Mercurio (regente del ascendente en Virgo), en su tránsito por Aries, conecta matemáticamente en cuadratura con Plutón (planeta asociado a la transformación), lo cual sirve para comunicar emociones que tenías guardadas (y quizás ni vos sabías que estaban). Por otro lado, por los recorridos de Júpiter y Neptuno en Piscis, la zona de tu carta natal asociada a la pareja está muy activada.

Tip: ¿qué tipo de vínculos querés construir?

Ascendente en Libra

Información energética importante para vos: Venus (regente del ascendente en Libra) ingresó en Piscis (signo de agua, muy sensible) y termina un recorrido por el zodíaco. Energéticamente, este tránsito exhibe un proceso vincular que estés concluyendo -incluso algo que pensabas que ya habías cerrado-. Continúa muy activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja, por el recorrido del Sol y Mercurio en Aries.

Tip: buen momento para entregarte a tu situación vincular, pero ojo con perder de vista tus otros aspectos vitales.

Ascendente en Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) en su lento tránsito por Capricornio, conecta en cuadratura con Mercurio en Aries. En términos psicológicos, esta interacción ilumina viejos enojos y furias que piden ser expresadas. La energía acompaña para que encuentres una forma madura de comunicar algo que en otro momento hubieras gritado sin pensar.

Tip: pero depende de vos.

Ascendente en Sagitario

La cercanía matemática de Júpiter (regente del ascendente en Sagitario), en su recorrido por Piscis, con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) es cada vez más fuerte. La conjunción partil será el 12 de abril, pero este evento -que hace 150 años no ocurría- prepara el terreno lentamente. Si bien no es posible proyectar una escena específica, es bueno saber por dónde va esta propuesta: tiene que ver con una dimensión más colectiva, espiritual y empática. Un cambio de visión.

Tip: no te extrañes si durante estos días no te reconoces; respiralo.

Ascendente en Capricornio

Saturno, regente del ascendente en Capricornio, en su tránsito por Acuario conecta en conjunción con Marte (planeta de la acción). En términos psicológicos, esto puede traer alguna incomodidad entre tus ganas de hacer, resolver o concluir y algunos obstáculos externos o burocráticos que puedan frenarte. De todos modos, con mayor o menor esfuerzo, es bueno saber que hay gran energía para que acciones y empieces algo nuevo.

Tip: quizás lo que te detiene son tus viejos paradigmas.

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su largo tránsito por Tauro y cada vez es más evidente que el cambio de percepción es amplio y se impone. En la misma sintonía, Saturno (planeta asociado al compromiso) y Marte (planeta de la acción) se encuentran en tránsito por tu signo y piden que te hagas cargo de tu creatividad y liderazgo ideológico.

Tip: no te juzgues, anota tus ideas.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente Piscis) está cada vez más cerca matemáticamente de Júpiter (tu antiguo regente) y es bueno saberlo para ir viendo qué información sensible te decanta en estos días. La conjunción partil será el 12 de abril, pero este evento -que hace 150 años no ocurría- prepara el terreno lentamente. Si bien no es posible proyectar una escena específica, el cambio de visión ya está en vos.