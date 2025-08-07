Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 8 de agosto?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Leo. Esta temporada nos invita a enfocarnos en nuestra mejor versión, en expresar rasgos propios y genuinos, aceptar quiénes somos y disfrutar de nuestra autenticidad. Esto se refuerza por la Luna llena en Acuario del sábado 9 de agosto, que cierra un ciclo emocional de seis meses e interpela con cierto desapego e intensidad: ¿nos sentimos valorados por nosotros mismos? ¿Podemos desentendernos de aquellos prejuicios personales que nos limitan?

Estos movimientos afectan a todos los signos, pero en mayor medida a los fijos (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario). En cualquier caso, para saber mejor qué implican, es importante averiguar cuál es tu ascendente y así conocer en qué escenarios vitales inciden los recorridos planetarios según qué zonas de tu carta natal visitan.

Ascendente en Aries

Marte (tu regente) ingresó en Libra, tu eje complementario y activa la zona de tu carta asociada a la pareja con energía de negociación, con lo cual, puede ser buen momento para pactar acuerdos. Por otro lado, este sábado es la Luna llena en Acuario, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a lo colectivo y los proyectos del futuro. Es una buena oportunidad para hacer balance de tu situación personal en ámbitos colectivos.

Tip: pensá bien antes de actuar.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y tiñe tu percepción de afecto y ternura, sobre todo, en relación con tu familia y seres queridos. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Acuario, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada al desarrollo profesional. Es bueno saberlo para ver si estás saboreando el cumplimiento de logros que te llevaron mucho trabajo previo.

Tip: menos es más.

Ascendente en Géminis

Mercurio (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Leo y este fin de semana conecta en oposición con Plutón (planeta de la transformación). Esta interacción es potente y puede poner en cuestionamiento ideas o proyectos que creías tener muy afianzados. En sintonía, este sábado es la Luna llena en Acuario, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la vocación y el sentido vital.

Tip: no te extrañes si sentís desorientación, toca surfear la ola.

Ascendente en Cáncer

Información energética importante: la Luna (tu regente) adquiere carácter de llena el sábado en Acuario. De este modo, cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y tu mundo inconsciente. En términos energéticos, es una excelente oportunidad para bajarle decibeles a tus emociones y observar lo que te está pasando con una perspectiva más desapegada.

Tip: distancia prudencial.

Ascendente en Leo

Tu temporada continúa avanzando con intensidad y trae un alto voltaje de energía para vos. Este sábado es la Luna llena en Acuario, tu eje complementario, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Puede ser que durante estos días entiendas con una nitidez inapelable algo que hace un tiempo era difícil de aceptar.

Tip: animate a esta nueva etapa vincular.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa su período de retrogradación en Leo, y estos días se une en oposición con Plutón (planeta de la transformación) en Acuario. Esta configuración toca capas profundas de tu mente y puede ser que sientas un vértigo inesperado. No hace falta que te apures, pero sí es bueno tener registro de lo que te está incomodando. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Acuario, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la rutina.

Tip: no estés siempre a merced del reloj.

Ascendente en Libra

Marte (planeta de la acción) ingresó en tu signo y te trae una propuesta de avance y determinación, que puede ser interesante para conectar con tus ganas y deseos. Por otro lado, este sábado es la Luna llena en Acuario, que para vos cierra un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad.

Tip: es hora de aceptar y mostrar sin miedo tus cambios internos.

Ascendente en Escorpio

Se viene un fin de semana de intensidad emocional. Plutón (tu regente) en su tránsito por Acuario se opone a Mercurio retrógrado en Leo y esto puede sacar a la luz algún secreto, ya sea propio o ajeno. Es bueno saberlo para prestar atención por si hay algo escondido que emerge. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Acuario que cierra un ciclo de seis meses en la base emocional de tu carta natal, y por eso puede ser buen momento para cuidar a tus afectos.

Tip: algunas cosas no pueden modificarse, pero vos podés encararlas de otra manera.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer en la zona de tu carta natal asociada a la intimidad y, poco a poco, va iluminando con energía de confianza nudos muy arraigados en tu inconsciente personal. Es bueno saberlo para evaluar si necesitas un acompañamiento especial para lidiar con lo que vas sintiendo. En sintonía, este sábado hay Luna llena en Acuario, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la comunicación.

Tip: ¿qué mensaje ya está listo para ser expresado?

Ascendente en Capricornio

Durante estos días se encuentra muy activada la zona de tu carta natal asociada a la pareja, ya que Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) continúan su tránsito por Cáncer, tu eje complementario. Esta disponibilidad puede servir para hacerle lugar a tu faceta más sensible, para desconectar un poco de las tensiones cotidianas y dedicarle tiempo a tu relación afectiva y/o familia. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Acuario, que para vos cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los recursos y valores.

Tip: ¿hay parámetros para medir el bienestar?

Ascendente en Acuario

Información energética importante para vos: este fin de semana el cielo trae una propuesta de gran intensidad. Por un lado, este sábado es la Luna llena en tu signo, que cierra un ciclo emocional de seis meses vinculado a tu autoconocimiento; por otro lado, Plutón (planeta de la transformación) en tránsito por tu signo conecta con Mercurio (planeta de la comunicación) en Leo, tu eje complementario. Estos movimientos pueden tocar capas profundas de tu programación mental. Por lo tanto, se sentirán días de extrañeza y desorientación, y está bien que así sea.

Tip: déjate llevar y confía en el desorden.

Ascendente en Piscis

Neptuno (regente del ascendente en Piscis) continúa su marcha retrógrada por los primeros grados de Aries y este fin de semana se une en conjunción con Saturno. Esta interacción no trae escena inmediata, pero sí toca fibras sensibles de tu relación con el deseo, con el amor, con tus sueños que en un tiempo irá encontrando su sentido. Por otro lado, el sábado es la Luna llena en Acuario, que cierra un ciclo emocional de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a los finales.