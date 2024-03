Ida y vuelta

Escuchar

¿POR QUÉ NO?

Hola Kirón. Quería consultarte como me irá específicamente a mitad de año. Me mudo al interior, a la casa que era de mi mamá en La Rioja. La heredé, trabajo con la computadora y acá en Capital no tengo vivienda. Soy sola así que pensé… ¿por qué no? Me asusta y a la vez me entusiasma. Es una casa colonial hermosa, con horno de barro, huerta, gallinas. Otra vida. Nací el 28 de Septiembre de 1976 a las 12:40 pm Gracias por todo. Noemía

Hola Noemí. Sos de Virgo, con Luna en Libra y Ascendente Sagitario. En principio Virgo prefiere aislarse y Libra necesita estar en pareja así que en ese punto debés tener una cierta tensión existencial que probablemente la resuelvas con uniones de amistad muy estrechas o vínculos de trabajo importantes. Pero lo que realmente se moviliza en la fecha por la que preguntás es el Ascendente. Fijate que Sagitario es irte de tu lugar conocido para vivir la aventura de una nueva clase de vida. Y es exactamente lo que vas a hacer. Y lo vas a hacer cuando Júpiter, el planeta que nos da ese “empujoncito” positivo para creer y hacer ingresa en Géminis, el opuesto a Sagitario. El cambio te va a revitalizar y, mejor aún, vas a encontrar gente afin que será muy importante en tu futuro. No sólo encontrás dónde vivir sino, mejor aún, con quién. Te deseo lo mejor y disfrutá del aire libre, los espacios abiertos y la naturaleza que son alimento espiritual de tu signo Ascendente. Suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

