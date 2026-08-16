Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 16 al 23 de agosto

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del 16 al 23 de agosto. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, lo que pasará signo por signo con la llegada de la Luna creciente.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Las predicciones de Jimena La Torre

Aries

La Luna creciente te invita a dejar atrás viejas diferencias en el amor.

Carta de la suerte: As de copas. Abre las puertas a un nuevo comienzo emocional lleno de amor, abundancia y sanación para el corazón.

Tauro

La Luna creciente favorece el cierre de etapas afectivas que ya cumplieron su propósito.

Carta de la suerte: Cuatro de oros. Te aporta la seguridad y la estabilidad necesarias para cuidar lo que realmente vale la pena.

Géminis

Los nacidos en Géminis con la Luna creciente dejarán atrás dudas que frenaban sus sentimientos.

Carta de la suerte: seis de Copas. Conecta con la ternura, los recuerdos felices y la dulzura para fortalecer tus lazos.

Cáncer

La Luna creciente favorece el equilibrio emocional y te invita a confiar en lo que realmente sientes.

Carta de la suerte: seis de bastos. Te augura el triunfo, el reconocimiento y el éxito en tus decisiones afectivas.

Las predicciones de Jimena La Torre de esta semana (Gentileza de Jimena La Torre) Jimena La Torre

Leo

La Luna creciente te recuerda que no siempre es necesario tener el control.

Carta de la suerte: Reina de bastos. Te brinda carisma, pasión y la determinación para liderar tus relaciones con calidez.

Virgo

La Luna creciente te invita a dejar atrás exigencias innecesarias dentro del amor.

Carta de la suerte: Sota de oros. Trae oportunidades de aprendizaje próspero y la siembra de proyectos sólidos a futuro.

Libra

La Luna creciente favorece conversaciones que ayudan a cerrar conflictos y recuperar la armonía.

Carta de la suerte: El Sol. Ilumina tu vida con claridad, alegría desbordante, éxito y momentos de plena felicidad.

Escorpio

La Luna creciente te impulsa a soltar emociones que ya no aportan a tu crecimiento.

Carta de la suerte: La Emperatriz. Potencia tu creatividad, tu fertilidad y la capacidad de hacer florecer todo a tu alrededor.

Sagitario

La Luna creciente te invita a revisar qué vínculos merecen seguir creciendo.

Carta de la suerte: As de bastos. Enciende la chispa de la energía, la iniciativa y la fuerza para emprender nuevos caminos.

Capricornio

La Luna creciente favorece el cierre de una etapa emocional para dar lugar a otra más madura.

Carta de la suerte: As de oros. Asegura una oportunidad dorada de prosperidad, bases firmes y éxito concreto.

Acuario

La Luna creciente te ayuda a comprender qué necesita realmente tu corazón.

Carta de la suerte: La Estrella. Aporta esperanza, inspiración divina y la guía luminosa para alcanzar tus deseos más puros.

Piscis

Aporta esperanza, inspiración divina y la guía luminosa para alcanzar tus deseos más puros.

Carta de la suerte: Rey de oros. Otorga madurez, abundancia material y una seguridad afectiva inquebrantable.