Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 27 de julio al 2 de agosto

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por la llegada de la Luna creciente.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Avanzás a paso firme y con la cabeza en alto. Este Sol activa tu fuego interior para que veas materializados esos progresos personales por los que tanto venís luchando.

Carta de la suerte : Tres de bastos. “Todo lo que inicies ahora tiene sello de éxito asegurado”.

Tauro

Es hora de poner el freno de mano y marcar la cancha. Los nacidos en Tauro experimentarán la sensación de la ansiedad propia y ajena.

Carta de la suerte : Cuatro de bastos. “Te tomas tu tiempo, masticas cada propuesta y elaboras minuciosamente cada paso”.

Géminis

Las perspectivas de avance no son una simple promesa: son una realidad. Se te abren los caminos y la mente te vuela con ideas brillantes.

Carta de la suerte : Cinco de espadas. “No te detengas ni a tomar impulso, seguí caminando hacia adelante porque el viento está a tu favor”.

Cáncer

Estás viviendo momentos mágicos donde todo fluye de manera orgánica. Logras el equilibrio justo entre tus responsabilidades y esos ratos del alma compartidos con tus afectos.

Carta de la suerte : Siete de bastos. “Cuando trabajas rodeado de buena vibra y amistad, el éxito es inevitable”.

Signo de cáncer

Leo

Los nacidos en Leo se encuentran bendecidos porque sus planes se concretan, ganan potencia y sentís esa fuerza arrolladora para comerte el mundo.

Carta de la suerte : Diez de Oro. “Estás reconectando con tu capacidad ilimitada de lograr todo lo que te propongas”.

Virgo

Tu intuición está más afilada que nunca. Tenés esa claridad mental para activar ideas brillantes que van a traer un bienestar inmenso a tu hogar y a tus seres queridos.

Carta de la suerte : Nueve de copas. “Todo lo que hacés con el corazón para tu familia florece con éxito”.

Libra

Te ponés la cinta de capitán: te toca liderar y guiar equipos, y lo hacés desde la seguridad total, sin andar esperando la aprobación ni el aplauso de nadie.

Carta de la suerte : Siete de bastos. “Tu diplomacia y elegancia natural inspiran a todos a seguirte”.

Escorpio

Por fin llega ese remanso que tanto necesitabas. El universo te regala el tiempo y el espacio necesario para reorganizar tu vida y diseñar ese confort personal que te merecés.

Carta de la suerte : Cuatro de espadas. “Hacerte bien a vos mismo se vuelve tu prioridad absoluta”.

Signo Escorpio (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Sagitario

Los nacidos en Sagitario cuentan con una voluntad de hierro y ese optimismo que los caracteriza; por ende, no hay obstáculo que los pare.

Carta de la suerte : Caballo de espadas. “Avanzás a paso firme y le das forma a ese proyecto o viaje mágico que venís planificando”.

Capricornio

Se renuevan las estructuras a tu favor. Te encontrás con novedades súper estimulantes y cerrás acuerdos o negociaciones brillantes.

Carta de la suerte : Nueve de Oros. “Tu capacidad estratégica se une con la buena racha solar para traerte grandes ganancias”.

Luna Llena en capricornio Shutterstock

Acuario

Te desprendés de personas o situaciones incómodas que ya no suman y decidís salir del centro de la tormenta.

Carta de la suerte : Dos de Espadas. “Te resguardas, cuidas tu energía y recuperas la paz mental que no tiene precio”.

Piscis

El universo equilibra la balanza a tu favor. Se ordena tu vida cotidiana y llega una valiosa justicia económica que trae alivio a tu bolsillo y paz a tu mente.