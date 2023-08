Las predicciones de Jimena La Torre: el horóscopo de agosto para cada uno de los signos del Zodíaco

escuchar

Jimena La Torre adelantó qué le depara a cada signo del Zodíaco durante el mes de agosto. A través de su canal de YouTube, la astróloga y especialista en artes esotéricas compartió el horóscopo para cada uno de los signos del Zodíaco del octavo mes del año y de sus decanatos, que se definen según la fecha de nacimiento.

Aries

Jimena La Torre señaló que este mes “le viene muy bien” a Aries porque el Sol transita por Leo, el cual también es del elemento Fuego. A su vez, Venus también se encuentra en el signo del león, por lo que el amor y todo lo “bello de la vida” acompañará a los arianos durante este mes. Por otro lado, la Luna llena del 1° de agosto será en Acuario, un signo que es uno de los “grandes amigos” de la cabra para “estimularlo y hacerlo sentir bien”.

Para el primer decanato de Aries, que son aquellas personas nacidas los primeros días de su temporada (entre el 20 y el 31 de marzo), deben estar atentos a todos los temas de salud. “Puede que estén bien, pero puede ser que en la primera semana estén bajos de energía”, advirtió la astróloga. Sin embargo, observó que a partir del 8 de este mes se empezarán a sentir mejor y que surgirán proyectos de largo plazo.

En cuanto al segundo decanato (del 1 al 10 de abril), ellos se pueden encontrar “un poco desordenados a nivel emocional”, en especial por las dos Lunas llenas que habrá este mes. “Si bien es un mes en el cual hay mucha carga energética para que te vaya súper bien, está la sensación que, si las cosas no salen enseguida, las tienden a cortar y a cambiar. Si bien agosto tiende a llevarse todo lo que no va, esto puede ser muy drástico, así que hacelo acompañado de una buena terapia”, explicó.

Para el tercer decanato de Aries (del 11 al 20 de abril), la astróloga adelantó que este mes “retomarán los temas de amor olvidados o que quedaron de paso”. Recomendó que lo hagan después del 10 de agosto, una vez que la Luna ya haya pasado por Aries, para estar “seguro de la decisión que toman”. Y agregó: “Primero hay que mirar lo que dejaste atrás. Te va a ayudar a establecer mejor una relación afectiva”.

Tauro

Se verá acompañado este mes por el tránsito de varios planetas en signos de su elemento Tierra. Este mes, Marte estará en Virgo hasta el 27 y estimulará a los taurinos para que “accionen”, sobre todo a nivel laboral. En tanto, el Sol pasará a ese mismo signo el día 20, por lo que puede “dar ganas de productividad para el trabajo”.

“A los que son de Tauro, que les está yendo muy bien, trataría de apoyarse en la parte del trabajo porque ahí es donde se van a sentir súper seguros”, sugirió la especialista.

El primer decanato de este signo de Tierra (del 21 al 30 de abril) tendrá “muchas tentaciones, pasiones y amores del pasado”. Al respecto, Jimena La Torre dijo: “No serán gran cosa, pero por algún motivo aparecen y hay que ordenar ese tema”. En cuanto a los cosas pendientes que pueden que haya quedado, como puede ser un viaje o una relación, recomendó “verlos” en este tiempo para dejar lugar a otras cosas que van a gestar a lo largo del mes en el trabajo.

Para las personas del segundo decanato (del 1 al 10 de mayo), se anticipa un “buen desarrollo profesional y económico” para agosto. De todos modos, puede que perciban que un socio o una pareja no estarán muy presentes en el desarrollo de un proyecto.

En tanto, el tercer decanato de Tauro (del 11 al 20 de mayo) tendrá un “excelente período” para las transformaciones. “Vas a tener ganas que cambiar mucho y de encontrar la manera para llevarte bien con vos mismo”, determinó. Además, habrá un “asentamiento bárbaro del trabajo y la profesión” especialmente para la segunda parte de agosto y para septiembre. “También hay fertilidad y hay amor”, señaló la tarotista.

Géminis

En agosto, la presencia del Sol y Venus en Leo activará todo lo que tiene que ver con “el amor y el desarrollo de la popularidad” para este signo de aire. También estarán beneficiados por la Luna llena en Acuario del 1 de agosto, que les servirá para “conectar con la Madre Tierra, para pararte en la realidad y estimular todo lo que puede venir de agosto, productivo y abundante, sobre todo a nivel emocional”.

Sin embargo, en lo económico puede que no se vean tan favorecidas las personas de este signo por el tránsito de Mercurio (su planeta regente) en Virgo y la llegada de la temporada virginiana a fines de mes.

El primer decanato (del 21 al 31 de mayo) va a tomar buenas decisiones con respecto al amor. La astróloga destacó que encontrarán un “amor comprometido y verdadero” después del 10 de agosto. Además, se verán favorecidos si surge la firma de un contrato para “exponerse, comunicar o escribir”.

En cuanto al segundo decanato de este signo de Aire (del 1 al 10 de junio), ellos deben “cuidarse mucho las vías respiratorias, que suelen ser delicados para los del signo de Géminis”. A su vez, se encontrarán con un “momento tenso” durante este mes, por lo que sugiere que se encuentren “cuidados, seguros y tranquilos” en los primeros días de agosto. “La suerte te acompaña en las decisiones que tengan que ver con la Justicia”, agregó.

El tercer decanato (del 11 al 20 de junio) es el más conectado: están para que “les vaya súper bien”. Estarán acompañados por una intuición “clara” y les surgirá la posibilidad de “lanzarse a viajes y mostrarse como personas que lo dan todo”. Puede que surja la posibilidad de “trabajar en una empresa de verdad” y de encontrar un “amor verdadero y real”.

Cáncer

Según Jimena La Torre, el signo del cangrejo se verá “acompañado” durante este mes: “Van a estar como en una olita y no les queda nada más que hacer que llegar a la orilla. Si están en un momento que no saben qué quieren, no se preocupen porque agosto los va a ubicar seguros para que terminen bien prolijos en la orilla”. En ese sentido, anticipó que agosto les dará “seguridad, positividad y éxito”.

Para el primer decanato de Cáncer (del 21 al 30 de junio), no es el momento indicado para hacer grandes cambios en el hogar, en especial los que requieren otras personas para hacerlos. Igualmente, puede que aparezcan “contratos laborales” en este período y se puede dar “un viaje en pareja”.

El segundo decanato (del 1 al 10 de julio) tiene “mucha fuerza laboral y desarrollo” a partir del 15 de agosto. “Hay una parte que se recuerda mucho del pasado y no puede deshacerse de algunas cosas que seguramente tienen que ver con un amor o la familia. Trata de trabajarlo”, dijo.

Por su parte, las personas del tercer decanato (del 11 al 20 de julio) van a retomar asuntos laborales que quedaron pendientes. Puede que haya una propuesta de trabajo que los esté esperando. “El amor también los estará acompañando”, añadió la tarotista.

Leo

Agosto es el mes de Leo, ya que la energía de Venus acompañará a este signo todo el mes (además de la del Sol) puesto que será su temporada hasta el día 23. “Es un mes en el cual la fortuna, la abundancia y la buena vida se empieza a dar de muy buena manera”, expresó Jimena La Torre.

Además, esos tránsitos son favorables para las relaciones afectivas. “Lo siento Leo, si te cerraste al amor, te vas a tener que abrir”, sentenció.

Las personas del primer decanato del signo del león (del 21 al 31 de julio) puede que “tengan ganas de proyectar algunas cosas”. Además, si en julio no se lograron acuerdos materiales y profesionales, los podrán concretar este mes. “Es un mes de recuperación, para que te venga todo eso que quedó abierto y no se había logrado”, observó la astróloga.

En el caso del segundo decanato (del 1 al 10 de agosto), estas personas tendrán “mucha fuerza y decisión”. Y la tarotista agregó: “Van a superar cualquier problema de salud y también van a tener amor con mucha pasión y la empresa que siempre quisieron”.

El tercer decanato (del 11 al 20 de agosto) tendrá suerte en el amor. “Van a estar proyectando viajes. Además, se van a ir recuperando de algunos temas de salud y van a ponerle mucha pila a todo que tiene que ver con exponerse”, afirmó.

Virgo

Además de la llegada de su temporada a fines de este mes, los virginianos se verán favorecidos en agosto por Marte, el cual transita su signo. “No es un planeta que tenga una energía que fluya fácilmente con Virgo, pero trae mucha voluntad de trabajo. Estimula su propio gen, que es analizar, concretar, producir y organizar”, detalló La Torre. Asimismo, calificó este período de “mucho éxito” porque podrán “concretar todos los planes y proyectos”.

El primer decanato de este signo de Tierra (del 21 al 31 de agosto) podrán hacer un proyecto o reforma en su hogar las últimas tres semanas de agosto. Además, hay “mucho reciclaje laboral” y puede que deban cubrir algún problema que surja estos días. Así, queda el precedente para que en septiembre y octubre “se abran nuevas puertas en lo laboral”.

En cuanto a las personas del segundo decanato (del 1 al 10 de septiembre), puede que sientan que julio los dejó “vacíos” de alguna forma. “Por lo tanto, el mes de agosto es el que empezás a recoger todo eso que venían sembrando”, anticipó.

El tercer decanato (del 11 al 20 de septiembre) estará favorecido en el amor: “Verán que vuelven a reaparecer todos los amantes, los amores, lo que estaba ahí perdido”. Allí, la tarotista destacó que deben estar abiertos al romance, pero a veces “hay que cerrar el pasado para abrir el futuro”.

Libra

El Sol y Venus en Leo estimularán a Libra para que “se pueda apoyar en el amor”, el cual estará muy presente en este mes. A su vez, este signo de Aire se verá muy favorable por la Luna llena en Acuario del 1° de agosto, la cual lo afectará a “lo que tiene que hacer en la sociedad”.

El primer decanato (del 21 al 30 de septiembre) se podrán comprometer a “algo verdadero” en lo profesional y laboral. “Los primeros 10 días van a ver cómo todo se empieza a ordenar y van a sentir que todo va ir saliendo sobre ruedas”, explicó la especialista. Además, la pasión no faltará en este mes, pero advirtió que “no es del pasado”.

Para el segundo decanato (del 1 al 10 de octubre) tendrán un “tiempo de mucho éxito, exposición y trabajo”.

En tanto, el tercer decanato del signo de la balanza (del 11 al 20 de octubre) tendrán que tomar “varias decisiones incómodas” para desatar cosas que quedaron sin resolver en los últimos meses.

Escorpio

La tarotista señaló que agosto es un mes “tenso” para Escorpio: “Vas a tener que jugar el juego verdadero del amor muy intensamente”. Esto se debe a que Venus transita en Leo durante todo el mes, que forma una cuadratura con este signo de Agua. “Van a tener muchas ganas de apasionarse, pero también muchas ganas de cortar”, explicó.

Para el primer decanato (del 21 al 31 de octubre) dijo: “Hay festejos de amor que se interrumpen, así que traten de ilusionarse. Bajen un cambio y así les va a ir bien en este mes”.

En cuanto al segundo decanato (del 1 al 10 de noviembre), se van a dar cuenta de algunas “situaciones incómodas con la familia”. Por lo tanto, tendrán que modificar algunas actitudes para evitar situaciones tensas y tomarán decisiones que no les gustará el resultado.

El tercer decanato del escorpión (del 11 al 20 de noviembre) se encontrará con un “éxito” al final del mes. “Se van a dar cuenta que el premio vino a pesar de todo el esfuerzo que hicieron. Van a estar contentos y acompañados por el amor”, señaló.

Sagitario

Con el tránsito del Sol y Venus en Leo, Sagitario se verá beneficiado este mes, en especial en el amor. Además, la Luna llena en Acuario del 1 de agosto le cae muy bien a este signo de Fuego.

Sin embargo, en lo laboral es mejor que no haga cambios, porque tendrá una cuadratura con Marte en Virgo y la llegada del Sol a este signo de Tierra. “Tienen que aprovechar la realización positiva del Sol en Leo para asentar todos los planes que están armando”, puntualizó La Torre.

El primer decanato (del 21 al 30 de noviembre) se encontrará con mucha productividad a nivel familiar y se verán muy apoyados por un otro, como puede ser la pareja, un socio, entre otros.

En el caso del segundo decanato (del 1 al 10 de diciembre), se les abren “muchas puertas laborales”. Asimismo, va a aparecer un “amor muy bueno” después de la Luna nueva del 17 de agosto.

En tanto, el tercer decanato del signo del arquero (del 11 al 20 de diciembre) deben cuidarse en lo que tiene que ver con la salud porque puede haber un “decaimiento”. Puede que se sientan incomodidad en la familia, pero estará muy presente.

Capricornio

A este signo de Tierra le hace bien Marte en Virgo durante agosto, por el cual se sentirá “estimulado todo el tiempo”. Además, a fines de mes estará favorecido por la llegada de la temporada virginiana.

Para el primer decanato (del 21 al 31 de diciembre), la especialista en artes esotéricas reveló que “hay un viaje” para descansar y conectar con algo espiritual. Sin embargo, recomienda que todo los planes de mudanza queden para septiembre.

El segundo decanato de este signo de Tierra (del 1 al 10 de enero) tendrán “buena disponibilidad para lo material y lo laboral”. Pero pueden surgir conflictos en las relaciones afectivas.

Por su parte, el tercer decanato (del 11 al 20 de enero) tendrá mucho éxito al empezar tanto con algún negocio como con una relación amorosa.

Acuario

El mes inicia con la Luna llena en este signo de Aire y le trae abundancia en un momento “bastante tenso”. Eso se debe a que el Sol estará en oposición durante agosto, ya que recorre el signo de Leo la mayor parte del tiempo. En ese sentido, la astróloga dijo: “Acuario tiene que estar muy cuidado y adaptado a las situaciones que le traiga el universo”. De todos modos, Marte en Virgo le hará buen aspecto en lo laboral y lo pondrá más activo.

Las personas del primer decanato de Acuario (del 21 al 31 de enero) deben “cuidarse mucho la salud” en este mes porque puede que vuelvan viejas dolencias. “Habrá mucha introspección, pero también habrá momentos de buena suerte que los ayudará a salir del encierro”, señaló.

Por su parte, para los del segundo decanato (del 1 al 10 de febrero) dijo: “Seguramente tengan que cortar con situaciones tensas y negativas. Los primeros 10 días de agosto son muy incómodos y puede que enteren de noticias no tan buenas”.

El tercer decanato (del 11 al 20 de enero) tendrá mucha “fuerza de voluntad” y se van a hacer cargo de situaciones familiares. “A Acuario le gusta mucho estar disponible para el otro. El hecho de que tengan que ayudar a alguien que los necesite les da mucha fuerza y alegría”, detalló.

Piscis

Durante este mes, Piscis se verá beneficiado por dos Lunas en su signo, en las cuales la última estará en la fase llena el 30 de agosto. En tanto, Marte en Virgo estará en oposición, por lo que puede haber “momentos de tensión”.

El primer decanato del signo de los peces (del 21 al 28 de febrero) debe cuidarse en la salud: “Puede que haya momentos demasiado incomodos”. En tanto, en lo laboral habrá “mucho esfuerzo” durante el mes y recién en los últimos días de agosto habrá “resolución”.

Por su parte, para los del segundo decanato (del 1 al 10 de marzo) dijo: “Deja que todo fluya y deja que las cosas lleguen como tienen que llegar. No trates de estimular nada y dejalo para octubre”.

Finalmente, el tercer decanato de Piscis (del 11 al 20 de marzo) también debe tener atención en la salud los primeros días del mes. “Hay proyectos de mudanza, de cambio, de movimiento más para finales de mes”, anticipó Jimena La Torre.

