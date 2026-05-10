Horóscopo de Leo de hoy: domingo 10 de mayo de 2026

Prepárese, ya que sus conocimientos se convertirán en la base para la realización de esos nuevos proyectos. Procure pensar bien antes de realizar algún movimiento.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 10 de mayo

Amor: Deje de ser tan posesivo, ya que puede ser el punto de conflicto con su pareja. Conversé con ella, aceptando sus criticas e intente cambiar para que las cosas mejoren.

Riqueza: Sea prudente. Un asunto de dinero le exigirá tomar una decisión rápida y contundente que si no lo hace podría afectar de manera negativa a su economía.

Bienestar: Deje de dudar y aproveche sus condiciones para desplegar su veta artística en ese proyecto donde podrá disfrutarlo. Se sorprenderá de los resultados.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Actúe con cuidado y manténgase en alerta, ya que deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. Alguien aparecerá y podrá desorientarlo.

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Será una magnifica jornada para saldar las deudas personales e impuestos pendientes que lo torturan hace tiempo. No permita que se sigan acumulando los intereses.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |