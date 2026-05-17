Horóscopo de Leo de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

Etapa para que aprenda y cambie la manera en que enfrenta siempre la vida. Comience a disfrutar de todo lo que tiene y no se haga tanto problema.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 17 de mayo

Amor: Probablemente, podría sentirse superado por la convivencia. Intente medir sus impulsos, caso contrario, podría ocasionar una ruptura en su relación.

Riqueza: No se involucre en conflictos laborales, ya que puede salir perjudicado. Lo mejor será que observe y evite emitir alguna opinión.

Bienestar: Sepa que si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno. En caso que no pueda hacerlo solo, busque alguna ayuda profesional.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy constructivo. Momento optimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas.

Amor: Hoy mismo enfrente la realidad que esta viviendo hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que sucede a diario.

Riqueza: Siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la garantía que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado por usted.

Bienestar: Procure no perder el control fácilmente. Trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que tengan mucho stress.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |