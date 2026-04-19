Horóscopo de Leo de hoy: domingo 19 de abril de 2026

Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 19 de abril

Amor: Intente ser más claro a la hora de evaluar cada una de sus decisiones. Muchas de sus dudas y confusiones pueden llegar a dañar su inteligencia natural.

Riqueza: Algunos temas financieros lo preocuparán demasiado. Durante esta jornada, evite utilizar la terquedad y pida asesoramiento si es que lo necesita.

Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Este atento, ya que podrá recibir en este día diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar en las relaciones.

Amor: Esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su alma gemela, ya que usted es una persona independiente.

Riqueza: Trate de actuar con más decisión en lo profesional. Restablezca nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales.

Bienestar: Si hace días que no sale de su casa, propónganse en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad que sea de su agrado.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |