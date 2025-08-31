Horóscopo de Leo de hoy: domingo 31 de agosto de 2025

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el domingo 31 de agosto

Amor: Aprenda que en toda relaciona amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener un excelente vínculo con su alma gemela. Póngala en practica.

Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.

Bienestar: Sepa que alejarse un día de las obligaciones, será la decisión más adecuada para relajarse de las tensiones acumuladas que adquirió días atrás.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Transitará por un período optimo para comenzar con una renovación en su vida personal. No olvide aceptarse tal cual es e incremente su autoestima.

Amor: Sostenga un diálogo abierto y así logrará una mejor convivencia con su enamorado. De esta forma, empezaran a llevarse mucho mejor en la relación.

Riqueza: Prepárese, ya que un tema de dinero requerirá de su intervención inmediata. Procure intervenir hoy mismo y así podrá solucionarlo sin ningún problema.

Bienestar: Excelente día para reencontrarse con usted mismo. Sepa que su equilibrio emocional esta necesitando de soledad, trate de refugiarse en su interior.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |