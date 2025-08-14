Horóscopo de Leo de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Transitará un día un tanto complicado, ya que podrían producirse cambios que no esta estaban dentro de sus responsabilidades. No desespere y actúe con cuidado.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 14 de agosto

Amor: Piense bien si es que quiere terminar una relación de tantos años. Sepa que reconciliarse, será lo mejor para los dos. Charlen y busque la solución a esos problemas.

Riqueza: Si no puede terminar con sus tareas, sepa que ese compañero de trabajo podría darle una mano. Llámelo y pídale ayuda como lo hace siempre.

Bienestar: En estos momentos, centre su atención en actividades que lo gratifiquen. Intente estar atento a su estado psicofísico, evite las preocupaciones inútiles.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Si usted pretende cumplir con todas los objetivos, tenga en cuenta que los mismos deben estar relacionados con sus emociones. Déjese guiar por su instinto.

Amor: Momento oportuno para amar y confiar en su alma gemela. Empiece a ser usted mismo frente a su pareja, procure olvidarse de los miedos y las preocupaciones.

Riqueza: Será un magnifico momento para invertir en algún proyecto. Intente hacer cuentas y revisar la confiabilidad de la propuesta que le hicieron hace unos días.

Bienestar: Quedándose en su casa, sepa que encontrará la atmosfera más adecuada para sobrellevar todas las dificultades que ha transitado en este ultimo tiempo.

