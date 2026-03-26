Horóscopo de Leo de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Intente no dejar cosas sin resolver. Tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior, actué cuanto antes.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 26 de marzo

Amor: No discuta con su pareja por temas de poco relevancia. Debería ver a tiempo sus errores y tratar de buscar solo la solución al problema.

Riqueza: Tiempo optimo para montar ese emprendimiento, ya que cuenta con mucho más tiempo. Abandone los miedos e invierta en el mismo cuanto antes.

Bienestar: Si se siente agobiado por sus hábitos y rutinas diarias, realice un cambio positivo en su vida. Busque alguna actividad o hobby que lo desconecte.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

De inicio al día, con un renovado impulso aunque alguien lo cuestione. En esta jornada, deberá confiar más que nunca en usted mismo. Anímese.

Amor: Magnifico día para aclarar conflictos con su alma gemela y ponerse en su lugar. La convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas.

Riqueza: Aunque surjan algunos cambios en el ambiente laboral, no permita que el stress lo desborde. Intente tomarse con calma las situaciones que deba afrontar.

Bienestar: Sepa que no debe arriesgarse a fórmulas mágicas que podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Haga una dieta equilibrada y no saldrá perjudicada la salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |