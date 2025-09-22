Horóscopo de Leo de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025

Momento para que asimile que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje. Será una etapa para generar una transformación total en su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el lunes 22 de septiembre

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Tiempo oportuno para poner en marcha muchos de los planes ambiciosos que tiene. Aproveche, ya que tendrá la energía de los astros a su favor.

Bienestar: Por mas que le cueste, intente cuidar su apariencia física. Trate de evitar los alimentos extraños en su dieta, no permita tentarse en las comidas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

