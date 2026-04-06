Horóscopo de Leo de hoy: lunes 6 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el lunes 6 de abril
- Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.
- Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.
- Bienestar: Noche optima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Deje de negarse y aprenda a incorporar nuevos conocimientos a su vida. Sepa que esto hará posible que surja una transformación a nivel personal.
- Amor: Revea sus actitudes, de esta forma no generará un mal clima en el vínculo amoroso. Su alma gemela se mostrará molesta y desconfiada, procure cambiar su actitud.
- Riqueza: Prepárese, ya que tendrá la oportunidad para modificar y aplicar todas sus estrategias laborales, y así poder obtener un buen rédito económico.
- Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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