Horóscopo de Leo de hoy: martes 12 de mayo de 2026

No permita que ninguna persona lo bloque en sus decisiones ni tampoco ejerza poder sobre su persona. Usted ya es adulto y sabe que hacer con su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 12 de mayo

Amor: Comience a demostrar lo que siente y piensa. Entienda que si reprime sus sentimientos, es probable que confunda a su pareja y se sienta desorientada.

Riqueza: En caso que este a punto de comprar algún electrodoméstico, este preparado ya que tendrá una buena oportunidad para hacerlo. Este atento a las ofertas por la web.

Bienestar: Probablemente se sentirá que le falta fuerzas, descanse todo lo que usted crea necesario. Antes de salir de su casa, no se olvide desayunar correctamente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Dude de aquellas personas que no conoce y que se arriman a usted repentinamente. Tenga en cuenta que podrían llegar a retrasarle los proyectos que esta generando.

Amor: Prepárese, ya que alguien de su entorno podría acercarse a usted pidiéndole ayuda o un consejo. Recuerde que no debe jugar con los sentimientos ajenos.

Riqueza: Deberá trabajar muy duro para encontrar la estabilidad económica que tanto ha buscado. Propóngase, gastar lo necesario y no utilizar tanto sus tarjetas de crédito.

Bienestar: Sepa que hoy el desgano tocará su puerta y podría desestabilizarlo anímicamente. Procure no dejarse vencer y saque fuerzas para cumplir con todas sus obligaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |