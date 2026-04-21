Horóscopo de Leo de hoy: martes 21 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del martes 21 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Evite involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente. Ocúpese de sus propios asuntos y trate de resolverlos usted solo.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el martes 21 de abril
- Amor: Intente buscar el equilibrio entre su alma gemela y usted, ya que hace tiempo las relación esta declive. Evite las oscilaciones emocionales en la relación.
- Riqueza: Siempre que se tenga confianza, podrá encarar cualquier negocio nuevo o actividad comercial. Ponga todo de si y logrará el éxito en el momento menos esperado.
- Bienestar: Se sentirá un poco angustiado en este día, ya que recordará situaciones triste de su infancia. Llame a sus amigos o salga a distraerse un poco.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.
- Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.
- Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.
- Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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