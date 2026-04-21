Horóscopo de Leo de hoy: martes 21 de abril de 2026

Evite involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente. Ocúpese de sus propios asuntos y trate de resolverlos usted solo.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el martes 21 de abril

Amor: Intente buscar el equilibrio entre su alma gemela y usted, ya que hace tiempo las relación esta declive. Evite las oscilaciones emocionales en la relación.

Riqueza: Siempre que se tenga confianza, podrá encarar cualquier negocio nuevo o actividad comercial. Ponga todo de si y logrará el éxito en el momento menos esperado.

Bienestar: Se sentirá un poco angustiado en este día, ya que recordará situaciones triste de su infancia. Llame a sus amigos o salga a distraerse un poco.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Aparecerán algunas dificultades inesperadas y le hará imposible que cumpla con el cronograma de actividades que se había propuesto para el día de hoy.

Amor: Esta noche será oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño. Los astros, lo ayudarán a expresar su sensualidad. Libérese.

Riqueza: Cuando vaya de compras, sea lo más selectivo posible y evite los gastos compulsivos. Vigile su dinero y evite que su pareja lo malgaste en caprichos innecesarios.

Bienestar: Opte por una dieta apropiada y baja en sodio donde lo alejará del peligro de la hipertensión arterial y evitará la retención de líquidos en su cuerpo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |