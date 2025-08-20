Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Tendrá la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 20 de agosto

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: La certeza de sus ideas, le darán el impulso que está necesitando en los proyectos. Renuncie a los perjuicios que ponían en duda su capacidad laboral y profesional.

Bienestar: Si tiene planes de lograr un cambio de imagen, no deje de hacerlo ya que se sentirá más a gusto. Salga de Shopping y cómprese todo lo que desea.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Si pretende sentirse más feliz, use aquello que ha aprendido a lo largo de su vida. Pronto mejorará las condiciones actuales que lo agobian a diario.

Amor: Procure revertir los vínculos desgastados o dese una nueva oportunidad en el amor. Mantenga un charla con esa persona que hace días lo llama o le envía mensajes.

Riqueza: Ya es el momento para que madure y tome una determinación en lo profesional o en lo económico. Muchas veces en la vida hay que arriesgarse sabiendo las consecuencias.

Bienestar: Siempre que se proponga algo, como primer medida debe intentar organizar mejor sus pensamientos. Trate de conservar la calma y deje de lado las obsesiones.

