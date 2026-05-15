Horóscopo de Leo de hoy: viernes 15 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 15 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
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Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el viernes 15 de mayo
- Amor: Entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas.
- Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.
- Bienestar: Evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Sepa que debería aprovechar la tarde para reflexionar y dedicarse a usted mismo.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.
- Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.
- Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal ya que ocupará un lugar protagónico.
- Bienestar: Será un día, donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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