Horóscopo de Leo de hoy: viernes 15 de mayo de 2026

Aunque quiera cumplir con todos sus compromisos, hoy todo parecerá derrumbarse. No es momento para que se desespere, ya que de apoco todo se acomodará.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 15 de mayo

Amor: Entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas.

Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.

Bienestar: Evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Sepa que debería aprovechar la tarde para reflexionar y dedicarse a usted mismo.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Propóngase hoy mismo elaborar pensamientos creativos desde el alma. De esta forma, lo ayudarán a conectarlo con sus verdaderos intereses personales.

Amor: Intente tender su simpatía y romper con su mal humor. Cambiando estas actitudes, podrá encontrar el amor en el momento menos esperado y al fin sentirse enamorado.

Riqueza: Arrancará un proyecto nuevo que lo beneficiará económicamente en poco tiempo. Transitará una etapa ideal ya que ocupará un lugar protagónico.

Bienestar: Será un día, donde su voluntad no estará muy desarrollada. Debería estar atento, ya que podría perder una oportunidad por miedo a no arriesgarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |