Horóscopo de Leo de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Sepa que pronto recuperará la autoestima y la seguridad en si mismo, así podrá alcanzar el éxito en sus próximos emprendimientos y proyectos planeados.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 22 de agosto

Amor: Hoy la Luna en su signo le intensificará sus atributos personales. Si se lo propone, sepa que podrá enamorar a cualquier persona sin mucho esfuerzo.

Riqueza: Será una etapa optima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de si para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Despertará demasiado sensible, no se deje llevar por comentarios de personas negativas. Evite que las criticas malintencionadas influyan sobre usted.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En este día, trate de cumplir con todos sus compromisos, si es necesario, empiece a delegar las responsabilidades. Se sentirá mucho más aliviado.

Amor: No humille a su pareja con reproches y reclamos frente a su familia. Lo único que logrará es fastidiarla y le será muy difícil obtener su perdón.

Riqueza: Prepárese, ya que al tener la Luna en su signo podrá lograr todo lo que se proponga en materia de trabajo o en cuestiones de negocios. Sea prudente.

Bienestar: No se olvide de cuidar la estabilidad emocional, de lo contrario, su físico podría sufrir las consecuencias. Aprenda a enfrentar con tranquilidad los inconvenientes.

