Horóscopo de Leo de hoy: viernes 28 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 28 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
- 1 minuto de lectura'
Atravesará un período donde deberá avanzar sin miedo y enfocarse en planificar un nuevo proyecto de vida que lo haga sentir aun más gratificado.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el viernes 28 de noviembre
Amor: Resuelva cuento antes ese tema material con su alma gemela, de lo contrario, podrían sufrir una crisis. No permita que lo monetario afecte su relación.
Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.
Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Durante este día, las emociones podrían llegar a nublar su mente. Este preparado para suspender todos los compromisos y refúgiese en su hogar.
Amor: Sepa que debe incluir a su pareja a la familia, ya que ella se siente un tanto incomoda. Organice una reunión para esta noche y cenen todos juntos.
Riqueza: Jornada propicia para los ingresos y las inversiones. Su magnetismo aumentará y podrá conquistar cualquier negocio que anteriormente no estaba a su alcance.
Bienestar: Evite hacer todo tan rápido como lo acostumbra. Seria bueno que controle la impulsividad, ya que le puede jugar en contra en todas las decisiones.
Otras predicciones para hoy
