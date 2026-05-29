Horóscopo de Leo de hoy: viernes 29 de mayo de 2026

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 29 de mayo

Amor: Ya es tiempo para que abandone su soltería. Tome conciencia y busque con paciencia una persona que lo acompañe para el resto de su vida sentimental.

Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.

Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Haga lo posible y abra la mente hacia nuevos horizontes que usted antes no conocía. Si lo intenta, podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Amor: Será una etapa maravillosa en el amor, no querrán separase ni un solo minuto de su pareja. Coméntele su idea de comprometerse e invítela a vivir a su casa.

Riqueza: No permita que los asuntos amorosos lo distancien del cuidado de su economía. Trate de manejar bien los movimientos financieros sino terminará perdiendo dinero.

Bienestar: Planee un viaje breve y recorra los lugares que siempre ha despertado su interés. Busque información sobre el destino y saque ya mismo los pasajes.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |