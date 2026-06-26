Horóscopo de Leo hoy viernes 26 de junio: apostá por el cambio

Durante esta jornada del 26 de junio, te espera un viernes movilizante donde los nacidos bajo el signo de Leo recibirán visitas o noticias inesperadas. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, es vital que evites que el mal humor afecte tu bienestar personal. En el ámbito del amor, este día del zodiaco te invita a dejar atrás miedos antiguos para avanzar, mientras que en lo relativo a la riqueza, verás cómo tus proyectos laborales finalmente se estabilizan. Mantené la calma y no permitas que las tensiones te desborden, priorizando siempre tu salud mental.

Prepárese, ya que transitará por una jornada repleta de muchas sorpresas de una persona que no esperaba. No permita que el mal humor interfiera en su éxito personal.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 26 de junio

Amor: Empiece arreglar su vida afectiva soltando los miedos y los recuerdos negativos del pasado. Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar su postura.

Riqueza: Relájese, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Sepa que sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Amor: Intente recuperar la pasión que ha perdido hace tiempo con su alama gemela. Haga lo posible para evitar que su relación caiga en el aburrimiento.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Intente controlar su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Momento para disfrutar todo lo que ha cosechado en la vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |