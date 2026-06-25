Horóscopo de Leo jueves 25 de junio: buscá equilibrio y pasión

En este jueves 25 de junio, las predicciones sugieren que para los nacidos bajo el signo de Leo es el momento ideal para organizarte, delegar tareas y alivianar tu carga diaria. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, el zodiaco te invita a trabajar activamente en el amor para recuperar la pasión perdida, mientras que en el ámbito de la riqueza contarás con el apoyo necesario para avanzar. Es fundamental que cuides tu bienestar físico evitando la hiperactividad, priorizando disfrutar de los frutos de tu esfuerzo y manteniendo el equilibrio en tu rutina para que el dinero y la salud fluyan en armonía.

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el jueves 25 de junio

Amor: Intente recuperar la pasión que ha perdido hace tiempo con su alama gemela. Haga lo posible para evitar que su relación caiga en el aburrimiento.

Riqueza: Relájese y disminuya las tensiones que acumulo en esta jornada. Sepa que tiene la protección y el apoyo de su jefe para tomar esa decisión importante.

Bienestar: Intente controlar su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Momento para disfrutar todo lo que ha cosechado en la vida.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Amor: Vivirá momentos muy intenso en el amor, ya que la intimidad con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas de cuando eran recientemente novios.

Riqueza: Cuando decida que es lo que quiere hace de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |