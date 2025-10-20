Horóscopo de Libra de hoy: lunes 20 de octubre de 2025

Evite tener miedo a caer y volver a empezar por más que sus esfuerzos se vean limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 20 de octubre

Amor: Sepa que el amor se siente en el corazón y no en las demostraciones materiales. Siempre es bueno perdonarse mutuamente y aprender de los errores que uno mismo comete.

Riqueza: Piense en su trabajo y olvídese de los rumores que alteran el rendimiento profesional. Si no cambia de actitud, su jefe no lo tomará en cuenta para futuros proyectos.

Bienestar: Deberá prestar atención a su estado físico. Intente buscar alguna actividad creativa que pueda realizar en su hogar donde podrá canalizar sus angustias y alegrías.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Estará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: Sepa que su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.

