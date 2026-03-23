Horóscopo de Libra de hoy: lunes 23 de marzo de 2026

En ciertas situaciones, sepa que no es necesario apresurarse más de normal para lograr los resultados que anhela. Aprenda que todo lleva su tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 23 de marzo

Amor: Por más que su agenda esta completa y eso no le permita prestarle la debida atención a su pareja, bríndese aunque sea un tiempo pequeño para el amor.

Riqueza: Procure relajarse si tiene que rendir algún examen o asistir a una entrevista. En este día, cuenta con todo a su favor para triunfar en lo que quiera.

Bienestar: Debería retomar o comenzar una actividad corporal que fortalezca sus huesos. No se olvide de realizar una consulta con su traumatólogo de confianza.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Amor: Sepa que gracias a su coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invéntela a salir a algún lado.

Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.

Bienestar: Se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía. Olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |