Horóscopo de Libra de hoy: lunes 29 de septiembre de 2025

Etapa para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. Revea cuales son sus prioridades.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 29 de septiembre

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación a la brevedad, caso contrario, terminará en una ruptura.

Riqueza: Sepa que su sexto sentido lo ayudará en la toma de esas decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Aplíquelo siempre que lo necesite.

Bienestar: Encuentre la solución a muchas de sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Llame a su profesional y tome una sesión on line.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito en ese negocio.

Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |